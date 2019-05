Pedro Gaspar, diretor do núcleo Future Business Technology do Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto (CEiiA) e um dos investigadores responsáveis pela criação da aplicação, disse à Lusa que apesar de "ainda não poder revelar quem são os parceiros" norte-americanos, o lançamento de um piloto da 'Ayr' em Nova Iorque "representa muito" para o centro de engenharia sediado em Matosinhos.

A aplicação para ´smartphones', que brevemente vai estar disponível para os sistemas operacionais iOS (Apple) e Android, vai começar a funcionar em junho em Matosinhos e Cascais.

Segundo o investigador, foi depois de "várias conversas" com decisores locais durante a conferência 'Smart Cities New York', que decorreu no dia 10 de maio em Nova Iorque, que ficou decidido testar a utilização da 'Ayr' na principal cidade norte-americana.

A aplicação, que começou a ser desenvolvida há cerca de dois anos, surgiu de "um desafio" proposto pelas Nações Unidas relacionado com a descarbonização das cidades e com a redução das emissões de CO2 e pretende "ajudar o utilizador a tomar decisões sustentáveis no seu dia-a-dia", permitindo "quantificar a poupança" que cada utilizador faz de emissões de CO2, "valorizar essa poupança" através da criação de uma moeda digital (a 'Ayr') e "transacionar esse valor" na conta de cada utilizador.