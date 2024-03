O aparelho, chamado 'Reggaeton-Be-Gone', foi criado porque Roni Bandini estava cansado do seu vizinho utilizar as colunas a qualquer hora para ouvir aquele estilo de música latina, do qual não gosta, noticiou esta quarta-feira o jornal espanhol El País.

Roni Bandini contou a sua história nas redes sociais: “As pessoas normais tocariam à campainha e pediriam educadamente para baixar o volume”.

Mas perante as suas competências sociais inferiores às tecnológicas, o argentino teve a ideia de fabricar uma máquina com IA capaz de reconhecer reggaeton e ‘atacar’ através de Bluetooth.

Primeiro, Bandini descarregou vários temas deste estilo musical e, após modificar os arquivos, treinou um modelo de IA usando um algoritmo de classificação.

Depois, desenvolveu o código através do qual o sistema pode monitorizar através de um microfone externo, enviar o áudio para o modelo e fazer com que este interfira, quando ultrapassado um nível de reconhecimento de 75% de certeza de que a música tocada é reggaeton.

Uma vez identificado o estilo, o dispositivo gera inferências e 'contra-ataca', enviando muitas solicitações de conexão para desconectar ou deteriorar a qualidade do som, detalhou o El País.

O nome da invenção é uma homenagem a um antigo produto chamado ‘TV-B-Gone’, que data de 2004 e que servia para ligar ou desligar televisores conforme a vontade do utilizador.

“Antes que me digam algo como 'bloquear a coluna do vizinho pode ser ilegal', por outro lado, ouvir reggaeton todos os dias às nove da manhã deveria ser definitivamente ilegal”, destacou Bandini, no vídeo divulgado nas redes sociais.

Bandini mostrou ainda no vídeo que, ao ser tocada a música “Dale Don Dale”, do artista porto-riquenho Don Omar, o aparelho faz com que o sinal de áudio da coluna tenha uma interferência muito incomodativa enquanto o tema está a ser tocado.

Esta invenção tornou-se viral nas redes sociais e suscitou um debate entre aqueles que defendem que este 'software' é contra uma convivência respeitosa e harmoniosa entre vizinhos, e aqueles que consideram que esta tecnologia pode ser benéfica para o resto dos inquilinos.

Depois de se tornar viral, o argentino publicou um tutorial, demonstração e código e disponibilizou-se a oferecer ‘workshops’ sobre o tema, destacou o El País.

Em Espanha, é ilegal possuir e utilizar qualquer bloqueador de frequência desde junho de 2022, lembra o jornal.

Um ‘jammer’ é um dispositivo projetado para interferir nos sinais de comunicação sem fios, como redes Wi-Fi, GPS ou Bluetooth e funcionam emitindo sinais de rádio em frequências semelhantes às usadas pelos dispositivos visados para causar interferência e interrupção, dificultando ou impossibilitando que os dispositivos visados recebam ou transmitam sinais.