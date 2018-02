Num dos exemplos, pode colocar-se no lugar — vá, nos dedos — de Trump e redigir um ‘tweet’ numa conta falsa e declarar uma guerra à Coreia do Norte.

“A ideia é que, uma vez observadas e utilizadas as táticas [para criar fake news] no jogo, [o jogador] crie uma resistência. Queremos que o público aprenda o que as pessoas [as que criam notícias falsas] estão a fazer, pondo-se no seu lugar”, revelou Sander van der Linden, do Departamento de Psicologia da Universidade de Cambridge.

E, mais fácil — e divertido — do que explicar, será observar esta "vivência" na primeira pessoa numa simulação. Precisamente no jogo, jogando. Tudo isto, ao mesmo tempo que faz um jogo ético paralelo. Esteja à vontade para tentar jogar e experimentar o BadNews. Basta carregar aqui .

Ora, para combater a propagação de notícias falsas e explicar os seus perigos, um grupo de investigadores britânicos da Universidade de Cambridge criou um jogo para mostrar, de forma interativa, o efeito que as ditas Fake News podem ter no dia-a-dia e como um simples 'tweet' pode causar um “efeito da borboleta” na Internet.

Todavia, no decorrer do jogo, são colocadas, por várias vezes, questões que indagam sobre o seu estado de espírito. Está satisfeito com a atitude tomada? Será que sente remorsos por ter manipulado a opinião pública, exclusivamente com o intuito de angariar mais seguidores? Ou, por outro lado, considera que é moralmente correto espalhar um rumor apenas para difamar uma empresa que publicou um artigo com o qual não concorda?

Os resultados das respostas dos jogadores vão ser analisados nos próximos seis meses pela equipa de van der Liden. A intenção passa por descobrir se os jogadores descortinaram as tácticas que utilizaram.

Questionado sobre se não existe o risco de que os jogadores apliquem no mundo real aquilo que descobriram no jogo, ao The Guardian, o investigador considera que é um risco válido face à quantidade de informação que os utilizadores podem retirar da experiência.

“Penso que vale a pena o risco, tendo em conta aquilo que as pessoas podem aprender com isto”, disse.