“A Comissão está a analisar todos os aspetos da ‘Libra’ – não só ao nível dos serviços financeiros, mas também da digitalização, concorrência, impostos e proteção de dados – e assim que tivermos mais detalhes sobre esta criptomoeda, [será determinado se] o projeto requererá algum tipo de autorizações [para funcionar] na Europa”, declarou a porta-voz do executivo comunitário para a área dos serviços financeiros, Vanessa Mock.

Caso a ‘Libra’ necessite, então, de autorizações para operar na União Europeia (UE), caberá ao Facebook “contactar autoridades relevantes na Europa, a nível nacional ou europeu, para obter as licenças necessárias, se aplicável, antes de ser lançada”, acrescentou a responsável, que falava na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, em Bruxelas.

A porta-voz acrescentou que “o papel” da Comissão Europeia neste assunto é “monitorizar e coordenar, de forma muito próxima, [esta criptomoeda] com as outras autoridades europeias como o Banco Central Europeu, as autoridades europeias de supervisão e os parceiros internacionais para analisar o projeto e as suas implicações”.

“Neste momento, o nosso objetivo é ter informação clara sobre as negociações relativas à ‘Libra’ para que possamos aplicar todos os instrumentos legais, mas simplesmente não temos, de momento, dados suficientes para o fazer”, precisou Vanessa Mock.

E reforçou: “Neste momento, é muito cedo analisar o assunto”.

A reação de Bruxelas surge depois de o ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, ter anunciado que Paris recusa autorizar o desenvolvimento "em solo europeu" da 'Libra', alegando que "a soberania monetária dos Estados está em jogo".

"Quero dizer com muita clareza: nestas condições, não podemos autorizar o desenvolvimento da 'Libra' em solo europeu", disse o ministro na abertura de uma conferência da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) sobre os desafios das criptomoedas.