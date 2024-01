Depois do Spotify Wrapped 2023, em que se soube quais os artistas, bandas, músicas, géneros e podcasts mais ouvidos em 2023, a plataforma de streaming oferece agora algumas curiosidades sobre o consumo em Portugal no ano que passou.

Em comunicado enviado às redações, detalham que 2023 foi "marcado pelo crescimento de 42% de consumo de música local", sendo que "os artistas portugueses continuam a ganhar importância no estrangeiro".

Drenchill volta a ser o artista português com mais streams noutros países, numa lista que conta também com Eugene Lopin, Elvis Drew, Avivian e MARO, diz também a plataforma.

O rapper português Van Zee destaca-se como artista emergente em 2023, entrando diretamente para o Top 50 do Wrapped 2023 e para o Top 20 dos artistas locais mais ouvidos pelos portugueses.

Além disso, grande parte das músicas portuguesas mais ouvidas no Wrapped 2023 são colaborações, em particular de artistas Pop femininas juntamente com artistas masculinos urbanos, como é o caso da música mais ouvida, de Bárbara Bandeira e Ivandro.

Há também um dia em que os portugueses preferem ouvir música, destacando-se neste aspeto a sexta-feira. Já a nível horário, a madrugada, mais concretamente as 3h da manhã, é a hora eleita.

Taylor Swift foi a artista mais ouvida em Portugal em 2023, mas apenas liderou na faixa etária dos 13 aos 34 anos. Dos 35 aos 44 anos os artistas preferidos foram os Calema, dos 45 aos 54 a liderança vai para The Weeknd, enquanto que os utilizadores com mais de 55 anos escolhem os Coldplay.

A artista norte-americana popularizou-se igualmente em cidades como Albufeira, Almada, Aveiro, Coimbra, Lisboa, Porto, Setúbal e Viseu. No entanto, há duas cidades portuguesas com preferências distintas. Os bracarenses, por exemplo, preferiram ouvir a artista brasileira Juliette e os habitantes de Matosinhos escolheram como artista preferida iATM11.

Taylor Swift lidera ainda as preferências no computador, no telemóvel, nas colunas, nos tablets e nas televisões. Apesar disso, no carro os artistas mais ouvidos são os Coldplay, seguidos dos Calema, de The Weeknd e do Panda e os Caricas, este último para o público infantil.

O Spotify destaca ainda que, no que diz respeito aos géneros musicais, o pop continua a dominar o país, sendo o mais ouvido em cidades como Lisboa, Albufeira, Faro, Funchal ou Leiria. Já o pop português, o hip hop tuga e o fado são os géneros musicais portugueses mais ouvidos no estrangeiro.