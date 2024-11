Um dos imperativos da Websummit é o networking, mas nem tudo é positivo. Ao fim do dia os bolsos estão cheios de papéis, cartões que a maioria das vezes acabam perdidos. Muitas vezes nem saem do recinto do evento, bastando olhar para o chão da FIL para encontrar um ou outro. Um jovem com 17 tem uma solução tecnológica para pôr fim a isto.

Cartões de visita digitais Ana Maria Pimentel @Madremedia