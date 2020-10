As candidaturas à 3ª edição do Prémio de Inovação IN3+, promovido pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda S.A. (INCM) fecham no próximo dia 31 de outubro.

Com um valor global de um milhão de euros, assume-se como o “maior prémio de inovação deste ano a nível nacional”, comunica a empresa estatal. O primeiro classificado receberá 600 mil euros, sendo repartidos 250 mil e 150 mil para os segundos e terceiros lugares, respetivamente. Além do financiamento aos projetos eleitos, 2% do valor atribuído “irá premiar diretamente os investigadores envolvidos”.

Criado em 2016, este prémio da Casa da Moeda visa apoiar projetos de Investigação & Desenvolvimento em áreas-chave relacionadas com a atividade da INCM e premiar soluções nas categorias de “tecnologias de informação e comunicação”, novos elementos ou “tecnologias de segurança”, novos “modelos de negócio e comunicação digitais”, novos “produtos e serviços”, e “otimização e melhoria de processos produtivos”.

Podem candidatar-se ao prémio investigadores, empreendedores, startups e centros de investigação nacionais e internacionais que integrem a Rede Inovação INCM. A eurodeputada Maria Manuel Leitão Marques preside ao júri, sendo acompanhada por José Ramalho Fontes, professor universitário e presidente da Associação de Estudos Superiores de Empresa (AESE), Elvira Fortunato, professora e vice-reitora da Universidade Nova de Lisboa, João Tiago Silveira, professor e advogado, Pedro Pinto, professor e jornalista, e Sílvia Garcia, responsável pelo INCMLab, o departamento de inovação da INCM.

O vencedor da 3.ª edição do Prémio IN3+ será conhecido em dezembro.

Um papel seguro e um robot que dá uma mão a passaportes e cartões de cidadão

“Papel Secreto – Uma abordagem Inovadora e de baixo custo” foi a ideia vencedora na 1ª Edição do Prémio IN3+. Coordenado por Elvira Fortunato e Rodrigo Martins, da FCT NOVA, e desenvolvido em parceria com o Centro de Investigação de Materiais (CENIMAT) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT-UNL), detém uma marca própria – ALMASCIENCE, Beyond Paper. Atua nos setores da saúde, marketing e sustentabilidade e procura o “desenvolvimento de sistemas eletrónicos, utilizando tecnologia embebida e implementada em papel”, lê-se. Um dos principais objetivos passa por “aumentar a facilidade de rastreio e segurança de documentos”.

O ATLAS, vencedora na 2º Edição do Prémio IN3+, visa melhorar a “logística da produção e expedição do Passaporte Eletrónico Português e do Cartão do Cidadão, através da utilização de robótica colaborativa para o transporte de produto entre áreas de segurança, manipulação e operação de um armazém automático e envio dos produtos finais validados para expedição”.