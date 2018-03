O carsharing e as políticas de mobilidade sustentável estão na ordem do dia, pelo menos nos grandes centros urbanos. A Hertz, empresa de rent-a-car [aluguer de viaturas] norte-americana, associou-se em Portugal à Mobiag, uma startup portuguesa, e desenvolveu um projeto de partilha de veículos 100% elétricos.

Depois de disponibilizar o serviço em Lisboa (Rua Castilho, Parque das Nações e Aeroporto) e Oeiras (Tagus Park e no Lagoas Park), a Hertz 24/7 City alarga a partilha de aveículos elétricos ao concelho de Cascais. A expansão integra-se no Projeto MobiCascais, plataforma de mobilidade integrada destinada a residentes, trabalhadores e visitantes daquele concelho.

Os novos pontos de rede estarão situados no centro de Cascais, na Alameda Duquesa de Palmela, e no Estoril, na Av. Marginal em frente ao Casino, cada qual com duas viaturas elétricas disponibilizadas para este serviço. No futuro está pensado um alargamento ao interior do concelho.

Presente na apresentação pública do projeto que decorreu na estação de comboios de Cascais, António Silva, Hertz Portugal, referiu que este alargamento a Cascais vem reforçar a estratégia de “estar na cintura da grande Lisboa”. Se no início “foi o mercado local que olhava para esta alternativa do ponto vista financeira e de mobilidade”, a realidade hoje demonstra que a procura é mais alargada.