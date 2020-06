Outra das possibilidades que deverá entrar em funcionamento em breve e que abrangerá todos os utentes, mesmo os que não tenham a aplicação, prende-se com o envio de notificações dos agendamentos, através de mensagem de telemóvel.

Quanto à aplicação, o CHUCB explica que a mesma é gratuita, que estará disponível nas versões Android, IOS e Windows e que poderá ser descarregada na App Store, Google Play e em app.gov.pt.

"O suporte para autenticação na MyCHUCB é feito através do sistema de chave móvel digital, cumprindo todos os requisitos de segurança e privacidade definidos pela Agência para a Modernização Administrativa (AMA), ou, em alternativa, com base no número de telemóvel do utilizador, que terá de ser o mesmo que está registado no seu processo hospitalar", acrescenta a informação.

Segundo o referido, esta aposta "faz parte da estratégia para a área das tecnologias da comunicação e informação, com vista à simplificação de processos, ao incremento da acessibilidade e equidade dos utentes aos cuidados de saúde e à melhoria da comunicação entre o hospital e o seu público-alvo, de modo a potenciar a eficiência das interações e dos sistemas associados".

O desenvolvimento desta solução foi cofinanciado pelo Fundo Social Europeu (FSE) do Sistema de Apoios à Modernização Administrativa (SAMA).

O CHUCB tem sede na Covilhã e integra o Hospital Pêro da Covilhã e o Hospital do Fundão.