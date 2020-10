Para o empresário, a Europa está tão capacitada quanto a América em termos de empresas notáveis, no entanto, muitas dessas empresas acabam por ser vendidas a gigantes americanas dado o difícil acesso a investimento. Acrescenta ainda que é frustrante ver jovens empreendedores europeus a vender a sua visão demasiado cedo no processo.

“Todos nós sabemos que um dos maiores desafios é o acesso ao capital. E é por isso que partilho hoje que irei investir mil milhões de euros dos meus próprios recursos para capacitar o ecossistema de empreendedores ”, terá dito durante o evento. “Para isso, irei financiar os chamados projetos moonshots com foco na deep tech necessária para uma diferença significativamente positiva e irei trabalhar com cientistas, empresários, investidores e governos.”

