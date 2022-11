A cerimónia de abertura da Web Summit tinha arranque marcado para pouco depois das 18h00, mas teve de ser interrompida devido a um incidente técnico.

Quando um orador fazia um pitch sobre metaverso, ouviu-se um som seco e várias pessoas começaram a abandonar uma secção do público. Aparentemente, um pedaço de equipamento — ainda por apurar se se tratou de um cabo ou de uma câmara suspensa — desprendeu-se do tecto, assustando a multidão.

O incidente obrigou a interromper a cerimónia, tendo a organização pedido aos presentes que se mantenham nos seus lugares e prometendo regressar em breve.

A cerimónia foi retomada às 19h09, com Paddy Cosgrave a subir ao palco e a referir que esta é a conferência com o maior número de participantes de sempre da Web Summit, com destaque para startups do Brasil e da Ucrânia.

A sétima edição da Web Summit arranca hoje em Lisboa, contando com mais de 70 mil participantes, 2.630 ‘startups’ e empresas, 1.120 investidores e 1.040 oradores.

Além da convidada "surpresa" Olena Zelenska, primeira-dama da Ucrânia, a sessão de abertura da Web Summit contará ainda com a presença do primeiro-ministro António Costa, do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, de Lisa Jackson, VP of Environmental Initiatives da Apple, Changpeng Zhao, Co-founder & CEO da Binance, Katie Prescott, Technology Business Editor no The Times e Misan Harriman, Chair / Founder at Southbank Centre / Culture3.