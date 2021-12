Uma das marcas pioneiras a satisfazer este mercado foi a Lenovo. Os novos equipamentos decorrem de uma geração com tecnologia mais intuitiva, pensada para o utilizador tirar o melhor partido dos recursos e para dar resposta às necessidades seja no escritório, em teletrabalho, na sala de aula ou na sala lá de casa.

A nova geração de Chromebooks contempla um conjunto de atributos que são, regra geral, associados aos computadores portáteis: são leves, intuitivos e fáceis de transportar. Além disso, já oferecem uma qualidade de fabrico sólida, uma longevidade de bateria que cumpre com as necessidades correntes, um charmoso ecrã para conforto do utilizador e uma capacidade para correr muitas aplicações. No fundo, mais portátil e menos tablet, mas com o tamanho destes últimos o que é para muitos utilizadores uma razão determinante na hora de decidir.

Interatividade, colaboração e experiência melhorada foram as premissas a que a nova gama procurou dar resposta com cinco opções: Ideapad Flex 5 Chromebook (13”), Ideapad 3 Chromebook (14” e 15”), Ideapad Duet Chromebook (10” e 13”).

O que trazem os novos Chromebooks?

Vamos então ao detalhe destes novos equipamentos que são portáteis sem deixar de ser tablets, e vice-versa.

Quando falamos em experiência do utilizador, a duração da bateria é um ponto sempre a considerar. Ninguém quer ser "deixado na mão", nomeadamente quando por perto não há uma tomada onde ligar a ficha. A bateria de longa duração dos Chromebooks da Lenovo garante uma autonomia de até 16 horas com uma única carga — variável consoante o dispositivo, o nível de utilização, entre outras condições.

Por outro lado, o acesso offline garante uma navegação fácil mesmo sem Wi-Fi, sendo que o utilizador consegue encontrar qualquer documento, folhas de cálculo, apresentações e até os e-mails mais recentes mesmo sem acesso à internet.

Ao nível das aplicações — que são muitas e incluem o serviço de suporte Assistente Google — vale a pena destacar o Botão para Tudo (é mesmo assim que é designado). Trata-se de uma funcionalidade para ajudar o utilizador a encontrar tudo o que precisa rapidamente, tal como arquivos, aplicativos, ou respostas online.

O sistema operativo é o Chrome OS, da Google e basta uma conta de início de sessão do Google para ficar operacional em menos de 8 segundos. A integração e colaboração está desenhada para incluir ferramentas de uso diário como o Google Fotos, Documentos, Música e Drive e acesso fácil ao Chrome Web Store e ao Google Play.

Pensados para durar

Os equipamentos chegam com a proteção antivirus incorporada, pelo que os dados do utilizador ficam em segurança. As atualizações, feitas a cada seis semanas e em segundo plano, garantem a melhoria da eficiência ao sistema operativo.

Por último, mas não menos importante, quer pelo valor da proposta, quer pela sustentabilidade das opções de consumo, que têm cada vez mais peso na hora da compra: os Chromebooks foram criados para durar muito tempo. Cada equipamento passa por diferentes estágios de teste tendo em conta normas e especificações que garantem a sua fiabilidade.