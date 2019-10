“Estou muito impressionada, tanto com a Web Summit, como com as ambições do país”, declarou a responsável em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas, que será publicada na íntegra na terça-feira.

Apesar de admitir não seguir “em detalhe” o desenvolvimento do setor tecnológico no país, Margrethe Vestager considerou Portugal como “um bom sítio para ir”, nomeadamente para ser oradora na cimeira tecnológica Web Summit, que se realiza desde 2016 em Lisboa, juntando ‘startups’ (empresas com potencial de crescimento), companhias tecnológicas, investidores e jornalistas de todo o mundo.

“Devo dizer que é raro que eu volte a um evento”, realçou a responsável, justificando a sua constante presença na Web Summit por ali se “preparar” e inteirar sobre os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos e ainda para “sentir a atmosfera” do setor.

“Já fui à Web Summit uma série de vezes e sinto sempre que a atmosfera está a mudar”, precisou.