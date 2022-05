As equipas selecionadas vão desenvolver estes protótipos durante cerca de três meses fazendo uso da TTN, a rede sem fios de longo alcance LoRaWAN (Long-range Wide Area Network) com uma cobertura significativa em Coimbra.

O vencedor da solução inovadora que demonstrar promover o bem-estar de quem trabalha e vive na cidade, independentemente da área de atuação, será divulgado a 9 de setembro, receberá um prémio no montante de 5.000€ e terá acesso a três meses de incubação no Nest Collective. As 10 melhores ideias que participarem no concurso receberão um prémio de 250€ e desenvolverão um protótipo funcional do projeto.

“Depois do sucesso da primeira edição deste programa, é muito importante para a Critical Software voltar a incentivar os jovens a imaginar o futuro da cidade de Coimbra e querer continuar a inovar. Procuramos ideias que tenham um impacto positivo na comunidade e acreditamos que há muito talento português que quer explorar estas áreas tecnológicas. Com o Fikalab, têm oportunidade de dar liberdade à imaginação e desenvolver estas ideias”, afirma Gonçalo Silva, responsável pelo Fikalab.

Estão abertas as candidaturas para a segunda edição do Future City Challenge, o concurso promovido pelo Fikalab, o laboratório de inovação da Critical Software, empresa especializada em soluções de software e serviços de engenharia para o suporte de sistemas críticos. Os candidatos poderão inscrever-se até dia 31 de maio através deste formulário .

