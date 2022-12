Fundada nesse ano, a iLoF é uma empresa do Porto (com escritório em Londres) que desenvolve uma plataforma de inteligência artificial para acelerar o futuro da descoberta e do desenvolvimento personalizado de medicamentos. No verão, a startup anunciou uma ronda de 5 milhões de dólares em financiamento.

Com 33 anos, nascida no Paquistão, filha de dois médicos, Mehak é doutorada em Patologia, Oncologia e Cancro, e mestre em Bioquímica, ambos pela Universidade de Oxford. Em 2019, juntou-se a Luís Valente (CEO & Co-Founder) e Paula Sampaio (CSO & Co-Founder) para democratizar o acesso à medicina personalizada a tempo inteiro.

Mehak Mumtaz, co-fundadora, diretora de operações (COO) e investigadora da iLoF (Intelligent Lab on Fiber), foi uma das três vencedoras na categoria "Inovadora Emergente" (empreendedoras até aos 35 anos), nos prémios anuais de inovação do Conselho Europeu da Inovação.

Ative as notificações do SAPO 24.

Um artigo do parceiro

The Next Big Idea é um site de inovação e empreendedorismo, com a mais completa base de dados de startups e incubadoras do país. Aqui encontra as histórias e os protagonistas que contam como estamos a mudar o presente e a inventar o que vai ser o futuro. Veja todas as histórias em www.thenextbigidea.pt