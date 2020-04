Em declarações à agência Lusa, António Moreira, investigador do INESC TEC, explicou hoje que o projeto, intitulado RADAR, pretende desenvolver um “módulo genérico” de robô que seja adaptável a diversas plataformas.

O projeto, desenvolvido no âmbito da linha de financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) ‘RESEARCH 4 COVID-19’, vai por isso criar um robô que, com base em sensores e lâmpadas ultravioleta, permite limpar e desinfetar algumas divisões de serviços hospitalares.

Através do seu sistema de sensores, o robô, que “não será muito grande” e terá entre 30 a 40 centímetros de diâmetro e um metro de altura, consegue detetar se a divisão está ou não vazia e, posteriormente, ativar as lâmpadas ultravioletas que permitirão a desinfeção do espaço.

“Antes de ligar as lâmpadas, que vão permitir a desinfeção, o robô tem de verificar se a divisão está vazia. Faz uma ronda e, se verificar que o espaço está sem pessoas, emite avisos de que vai ligar as lâmpadas. Caso detete que está alguém no espaço, o robô não liga e avisa a pessoa para sair”, explicou o investigador.