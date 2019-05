A padronização promove um sistema altamente modular e integrado, no qual os componentes de satélite estão disponíveis comercialmente, podendo ser adquiridos de diferentes fornecedores e ser combinados de acordo com as necessidades da missão. Até já existem lojas online para satélites.

Devido aos baixos custos e rapidez no processo de desenvolvimento, os satélites pequenos têm ainda a capacidade de formar grandes constelações de satélites com um potencial para atingir desempenho comparável ou maior do que os satélites tradicionais. E com um enorme potencial para comunicações e tecnologia 5G.

Como exemplo destas constelações existe a Planet, uma empresa privada americana que tem a maior constelação de satélites do mundo (mais de 150 nano-satélites), fornecendo informações atualizadas diariamente sobre o nosso planeta. Outra é a OneWeb, que planeia fornecer internet de baixa latência e alta velocidade a nível global.

As áreas de intervenção destes pequenos satélites vão da agricultura às pescas, monitorização de infraestruturas ou até desenvolvimento urbano, defesa e segurança. Portugal tem estado atento ao desenvolvimento da tecnologia e encontra-se de momento a desenvolver capacidades que permitam entrar na nova corrida espacial.

Desde logo está prevista para breve a construção de uma plataforma de lançamento de foguetes nos Açores, que permitirá lançar pequenos satélites para o Espaço. Planeia-se também construir uma constelação de nano e micro-satélites para monitorização e desenvolvimento da área atlântica. Este passo é concretizado com o projeto Infante. Este será o primeiro satélite 100% português a ser desenvolvido com iniciativa de várias empresas e entidades portuguesas, cofinanciado por fundos comunitários. Está previsto que este pequeno satélite seja o precursor de outros a lançar até 2025, para observação da Terra e para comunicações com o foco em aplicações marítimas.

Entretanto, a comunidade académica portuguesa não esquece o primeiro propósito do CubeSat e acredita que este deve ser chave na educação de jovens profissionais para o novo sector espacial, que representa a próxima fronteira do conhecimento. Neste contexto, o NanoStar é uma rede de universidades do sul da Europa que planeia missões de pequenos satélites com estudantes. São já as 5 equipas provenientes de duas universidades portuguesas: tanto a Universidade da Beira Interior como Instituto Superior Técnico, levaram os alunos a participar nesta colaboração internacional. Estas duas universidades têm ainda os seus próprios projetos e laboratórios de desenvolvimento de sistemas espaciais, onde alunos e docentes trabalham no sentido de desenvolver conhecimento e tecnologia de ponta.

Em suma, o padrão de pequenos satélites, CubeSat, certamente desempenhará um papel vital nas futuras atividades espaciais, proporcionando acesso espacial a governos, instituições educacionais e organizações comerciais. Tem o potencial para ajudar a desenvolver o país, abrindo novos mercados e contando com a correspondente criação de emprego qualificado.