O regresso às aulas em plena pandemia é um dos temas que marca a atualidade por estes dias, mas as preocupações não se ficam apenas pelas questões de segurança. Com ou sem pandemia, o início de um novo ano letivo é sempre tempo para pensar em manuais escolares, materiais, apoios, atividades extracurriculares e, sobretudo, no futuro dos mais jovens.

A tecnologia ajuda a responder a muitas das questões de vários pais. Saiba quais e como.

Manuais escolares

Todos os anos, toneladas de livros em boas condições são deitados para o lixo. Por outro lado, a compra de novos livros a cada ano letivo implica um grande investimento. De modo a evitar o impacto ambiental que isto provoca e a minimizar o impacto económico, a Book in Loop pretende reunir todos os manuais que se encontrem ainda em boas condições e revendê-los a um preço que pode chegar aos 50% do valor original. Os livros são submetidos a uma rigorosa quarentena e desinfeção e as entregas são feitas em 72 horas.

Desde 2016, startup fundada em Coimbra, já angariou mais 300 mil livros em Portugal.

Material Escolar

A Dott é um site de compras online com várias marcas e produtos, que garante entregas na segurança da sua casa, no horário que lhe for mais conveniente. Não fazendo venda exclusiva deste tipo de material, neste momento, tem a decorrer uma campanha com kits que garantem tudo aquilo que não pode faltar para o regresso às aulas.

Apoio à disciplina Matemática

Matemática continua a ser uma dor de cabeça para muitos estudantes. Criada por professores e técnicos portugueses, a Clevermee alia a inteligência artificial à educação e apoio escolar. A plataforma adapta-se em tempo real aos interesses resultados do aluno, fornecendo-lhe assim jogos e atividades que o mantenham interessado, criando um apoio personalizado e acelerando dessa forma a sua aprendizagem.

Aulas de programação gratuitas do 1º ao 6º ano de escolaridade

Atualmente, programação é uma das competências mais procuradas no mercado de trabalho, pelo que cada vez mais se aposta no ensino desde os primeiros anos de escolaridade. Com o objetivo de preparar todas as crianças para uma nova sociedade digital, a ubbu disponibiliza a sua plataforma de ensino de Ciências da Computação a todas as escolas que tenham ferramentas para a sua utilização. A plataforma inclui jogos e programas didáticos que permitem que um professor de qualquer área possa ensinar programação em qualquer sala de aula e, se necessário, remotamente.

Atividade Extracurricular de Robótica

A Teckies tem como objetivo preparar crianças para o mundo tecnológico através da programação e da robótica. Como tal, disponibiliza workshops de programação e robótica a alunos desde o 1º ao 12º ano de escolaridade. Os robôs permitem desenvolver competências como a criatividade, a resolução de problemas, comunicação, trabalho em equipa, despertar a curiosidade e ajudar a ter pensamento crítico.

Outras ferramentas para alunos e professores

A DreamShaper é uma plataforma que ensina o empreendedorismo nas escolas. Neste software, os alunos têm a oportunidade de desenvolver um projeto para, com a orientação de um professor, poderem associar a aprendizagem na sala de aula à “vida real”. Ao construir projetos, desenvolvem competências práticas e emocionais essenciais, tais como, organização, liderança, planeamento, curiosidade, pensamento crítico, criatividade, entre outras.