A julgar pelas caixas de comentários, o entusiasmo daqueles que tinham grandes expectativas de começar o terceiro e último dia da Web Summit com uma meditação guiada com Deepak Chopra, para muitos o guru da medicina alternativa, rapidamente se desvaneceu quando perceberam que, em vez do próprio, teriam um avatar com a sua voz. Só nos últimos minutos foi possível vê-lo, a relembrar que iria estar presente novamente mais tarde nesse dia para falar da forma como a Inteligência Artificial pode ajudar a "desbloquear" o potencial do ser humano.

Pelo meio, as opções de escolha de conferências a assistir foram muitas. Dessa variedade, resultaram alguns momentos que vale a pena destacar:

- Margrethe Vestager, Comissária Europeia para a Concorrência e presença habitual no certame, afirmou que “a Europa falhou em disponibilizar um mercado único digital” e revelou ainda que já entrou em contacto com Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, para perceber como a União Europeia pode colaborar com Washington.

- Siza Vieira falou na atual situação económica do país e nas suas expectativas para a recuperação. O Ministro-Adjunto que acumula também as pasta da Economia e da Transição Digital comparou o momento que vivemos com a gripe espanhola, que ocorreu de 1918 a 1920. Falou dos “loucos anos vinte”, coincidentes com a recuperação económica pós gripe, deixando o desejo de que o mesmo aconteça no seguimento da pandemia da Covid-19, mas, desta vez, com um crescimento mais inclusivo e uma economia mais verde.

- Já a Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, disse que “'precisamos sobreviver, mas precisamos ser mais do que sobreviventes”, isto quando abordava o setor da sua secretaria de Estado, realçando o investimento em startups que ajudem a construir o turismo do futuro.

- Patrick Brown, fundador e CEO da Impossible Foods, uma empresa que produz produtos à base de plantas com sabor a carne (como hambúrgueres, por exemplo), afiançou que a indústria da carne tem os dias contados. Ainda assim, não tem dúvidas de que “se dependêssemos de quem se importa com sustentabilidade, podíamos desistir agora”. Tudo isto antes de participar numa aula de culinária.

- O CEO da unicórnio [empresa jovem avaliada em mais de mil milhões de dólares, cerca de 824 milhões de euros] portuguesa Farfetch contou que a startup investiu no desenvolvimento de um algoritmo mais ecológico com o objetivo de reduzir os impactos logísticos das encomendas um pouco por todo o mundo.

- Em todas as edições, a Web Summit realiza um concurso de pitches para startups para que estas, em poucos minutos, possam promover o seu negócio. Este ano, a vencedora foi bastante aclamada por se tratar de uma startup da Etiópia, fundada e gerida por uma mulher. A empresa, Global Lalibela, desenvolve soluções para transformar digitalmente processos de gestão no setor dos cuidados de saúde em África.

- Ao longo do dia, Paddy Cosgrave, cofundador e CEO da empresa que organiza este e outros eventos, foi partilhando métricas e curiosidades dos participantes da conferencia, revelando que alguns participantes chegaram a passar cerca de 60 horas na web app (aplicação para computador), desde que a mesma foi lançada, dias antes do evento.

- O final do dia foi exatamente como se esperava, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a deixar uma mensagem de encorajamento a todos os que participaram. Afirmou que iria estar presente no evento do próximo ano, deixando muitos convencidos da resposta à pergunta que tanto o envolve nas últimas semanas: irá recandidatar-se à presidência? A resposta (oficial) deverá acontecer nos próximos dias.