Em 1939, Beatriz Costa protagonizava o filme "Aldeia da Roupa Branca" enquanto cantava esta música. Mais de 80 anos depois, a noção de lavandaria mudou, e muito, e daí surgiu a Dona Rosa. Esta Dona não existe, nem lava a roupa como um dia lavou Beatriz Costa, mas dá nome à startup que todos os dias recolhe e entrega quilos e quilos de roupa. A app tem acordos com várias lavandarias e os horários flexíveis e preços acessíveis facilitam a necessidade de ter roupa limpa e pronta a usar.

Foi numa conversa num grupo de Whatsapp, em 2018, que surgiu a ideia de criar a "Uber das Lavandarias", como nos conta Rodrigo Ruiz. Quatro amigos tinham o hábito de debater quais é que seriam os "grandes negócios a lançar" e, entre ideias para outras plataformas digitais e serviços de entregas, começou a desenhar-se Dona Rosa, pela mão de Rodrigo e do seu sócio Tomás Noronha.

O conceito é simples: ir buscar roupa à casa dos clientes, levá-la a lavandarias parceiras e trazê-la como nova. Os preços podem ser consultados na app e, naturalmente, variam conforme o serviço, sendo que, por exemplo, 25 peças para engomar têm o custo de 1 euro por peça. Rodrigo Ruiz garante que os packs dos vários serviços para lavar, limpar ou engomar a roupa "são extremamente competitivos".

Outro dos elementos-chave deste negócio são os horários de funcionamento, que se estendem das 4 da tarde à meia-noite, sete dias por semana. "É tudo muito mais fácil e cómodo", afirma o co-fundador da Dona Rosa, que acrescenta que "as lavandarias de bairro fecham por volta das 7 ou 8 da tarde, e os horários não são muito flexíveis". Deste modo, a decisão de alargar os horários surgiu para responder a um problema que Rodrigo e Tomás acreditavam ser partilhado por muitas pessoas que "trabalham até mais tarde".

Rodrigo refere ainda que "nos serviços de lavandaria de bairro ao domicílio, a lavandaria tem dias específicos para ir a cada bairro e os tempos de entrega não são muito friendly, são cerca de uma semana". A "Dona Rosa", por seu lado, segundo o co-fundador, consegue preparar a roupa em cerca de 2 ou 3 dias. Basta aceder à app e marcar um dia e uma hora.

Para já, o serviço está disponível em Lisboa, Oeiras, Cascais, Amadora e Odivelas. O negócio começa também a estar presente em Sintra, Loures e Almada. Contas feitas, são muitos quilos de roupa, e 6 mil e 700 utilizadores da app. Destes utilizadores, 40% ainda não fazem parte da área geográfica de abrangência da Dona Rosa, mas, através da monitorização dos registos, é possível perceber as zonas do país onde vale a pena apostar. Um dessas zonas é o Porto, onde o serviço deve chegar no mês de setembro.

O projeto foi lançado no início de 2020, dois meses antes da COVID-19 ter o primeiro caso em Portugal. A pandemia impossibilitou algumas oportunidades com outras empresas, como cabeleireiros, restaurantes, ou hotéis e houve uma série de negócios de "faturação certa" que ficaram congelados. Por outro lado, a situação pandémica "ajudou muito com os particulares" e Rodrigo Ruiz garante que a Dona Rosa "cresceu todos os meses" desde o lançamento.