De acordo com o canal televisivo de notícias CNN, o Departamento de Segurança Interna dos EUA emitiu segunda-feira um alerta para informar sobre “o potencial de risco” que constituem os ‘drones’ de origem chinesa comercializados no país.

A nota não nomeia nenhum fabricante em particular, mas 70% dos ‘drones’ civis comercializados em todo o mundo são produzidos pela empresa chinesa DJI, que já tinha sido banida como fornecedora de equipamento para as Forças Armadas norte-americanas.

O governo dos EUA está “muito preocupado com os produtos tecnológicos que introduzem dados dos EUA no território de um Estado autoritário e permitem que os seus serviços de inteligência acedam livremente ou abusem desses dados”, explica o comunicado, de acordo com a CNN.

Este alerta enquadra-se no âmbito da guerra comercial entre os EUA e a China, em que os norte-americanos têm chamado a atenção para os riscos das estreitas ligações entre várias empresas tecnológicas e o governo chinês.