Os Prémios SAPO premeiam anualmente a criatividade e o talento digital. Dos 135 trabalho a concurso, de 46 anunciantes, o primeiro júri reduziu a lista de nomeados para 56 campanhas.

Estas 56 campanhas estão agora mais perto de levar para casa os galardões das 22 áreas de atuação a concurso, distribuídas por cinco categorias: Prémios Setoriais (Criatividade e Meios), Prémios de Estratégia, Prémios para Formatos Especiais, Prémios de Media Digital e Prémios do Júri.

O primeiro júri, a quem coube esta primeira seleção, foi presidido por Alberto Rui, CEO da IPG Mediabrands Portugal, e composto por mais de 20 profissionais do mercado da publicidade, do marketing e da comunicação, sendo eles: Andrea Valenti (FCB Lisboa), Catarina Barata (BMW), Cláudia Roque (Seat), Duarte Frade (Uzina), Filipa Castro (Fidelidade), Filipa Real (Havas Media), Filipa Ribeiro (Young & Rubicam), Leonor Fernandes (OMD), Márcio Martins (Fullsix), Mário Alves (Super Bock), Mário Lima (Amnet), Miguel Lourenço (WiZink), Pedro Rigueira (Caetsu), Raquel Pinheiro (Leo Burnett) Ricardo Beleza (Reprise Digital) Susana Santos (Fullsix), Teresa Albuquerque (MediaCom) e Tiago Pereira (Apostas Sociais).

A listagem completa dos 56 nomeados pode ser consultada aqui.

Na próxima fase, serão selecionadas as campanhas vencedoras pelo seguinte júri: Ana Rita Almeida (BBDO), António Fuzeta da Ponte (Worten), Filipa Caldeira (Fullsix), João Cardoso (GroupM), Ricardo Clemente (Mediacom), Sandra Alvarez Baptista (PHD), Susana Doutor (Renault Portugal), Teresa Burnay (Unilever) e Vitor Matos (t-Insight).

Destaque para os Prémios de Media Digital, que recompensam websites de informação que se destaquem pela produção de conteúdo jornalístico inovador e que tirem melhor proveito das capacidades do meio digital, cuja seleção está a cargo do Júri de Media, que será uma vez mais presidido pelo Professor Gustavo Cardoso.

O valor arrecadado através das inscrições nestes prémios será oferecido a uma instituição, escolhida pela Fundação Altice.

Este ano a eleita é a Associação Padre Amadeu Pinto, uma associação no Pragal que apoia jovens e crianças em situações vulneráveis e em contextos socioeconómicos desfavorecidos.

Com 20 anos de tradição, os Prémios SAPO já atribuíram mais de 1000 troféus ao longo dos anos, destacando o que de melhor se faz em Portugal no campo da publicidade digital.

A entrega de prémios deste anos será a 18 de março no Centro de Congressos do Estoril. A par decorre no mesmo espaço o evento Disruption for Brands by SAPO, uma conferência sobre tendências e práticas de marketing e publicidade digital onde os participantes terão oportunidade de explorar três palcos e de ouvir dezenas de oradores de renome do mercado nacional e internacional.