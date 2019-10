Um dos grandes objetivos desta startup passa por competir com o mercado aéreo, automóvel e ferroviário, apresentando como vantagem poupar aos viajantes os problemas logísticos do aeroporto ou as filas de trânsito rodoviário. Com quatro lugares para passageiros, as aeronaves estão a ser preparadas para atingir até 300 km/h e para percorrer essa mesma distância.

Segundo a agência Reuters , as aeronaves que a empresa germânica está a desenvolver têm 36 motores elétricos que permitem uma propulsão vertical e um desenho de asas fixas como os aviões, permitindo maior eficiência e capacidade de percorrer distâncias do que os tradicionais drones.

Neste momento, a Lilium já conseguiu obter perto de 90 milhões de euros de financiamento, feito por investidores como os fundos de capital Atomico, Tencent, LGT e Obvious Ventures. Com este dinheiro, a empresa já concluiu o seu primeiro centro de produção em Munique e está a construir o segundo, o que fará com que consiga produzir centenas de aeronaves em meados da próxima década.

Para conseguir atingir o objetivo de ter as aeronaves a cruzar os céus em 2025, a Lilium está também a trabalhar junto dos reguladores aéreos europeus para obter as certificações para voar. Este processo inclui fazer testes de stress aos motores e aos flaps, assim como medir a resistência da fuselagem.

Daniel Wiegand, CEO da Lilium, diz que a empresa, que fundou com mais três amigos da Universidade Técnica de Munique, está a tomar “passos tangíveis e concretos para fazermos da nossa visão de mobilidade aérea regional uma realidade, e estamos a fazê-lo no prazo certo”.

O serviço será lançado com uma aplicação que permite aos utilizador ver quais as pistas de aterragem mais próximas e requisitar uma viagem.

The Next Big Idea é um site de inovação e empreendedorismo, com a mais completa base de dados de startups e incubadoras do país. Aqui encontra as histórias e os protagonistas que contam como estamos a mudar o presente e a inventar o que vai ser o futuro. Veja todas as histórias em www.thenextbigidea.pt