O que há uns anos era apenas produto da imaginação dos criadores de ficção científica, agora é a realidade. Depois dos assistentes pessoais capazes de nos responder e dos algoritmos que pintam quadros inspirados nos clássicos, ter música produzida por inteligência artificial é algo que já não é assim tão estranho.

Primeiro foi Travis Bott, o sósia digital de Travis Scott, que combina o estilo, a personalidade e a estética da sonoridade do rapper; agora chega FN Meka.

FN Meka é um robô, alimentado por inteligência artificial, e rapper. Aliás, é por "A.I. Robot Rapper" que o 'artista' se apresenta.

Tem ganho popularidade no Tik Tok, onde tem mais de 9 milhões de seguidores, e foi lá que apresentou pela primeira vez "Speed ​​Demon", o seu novo single. Dois outros temas, lançados este ano, “Moonwalkin '” e “Internet”, têm milhares de reproduções no Spotify.

O rapper é um produto da Vydia, que explica que o robô vive numa dimensão algures entre o "mundo humano e o mundo virtual".

No fundo, é uma fusão de tecnologia, música e efeitos visuais — que faz cada vez mais sentido quando pensamos em como a arte digital (especialmente no mundo da criptomoeda) se está a tornar popular. E de acordo com as publicações especializadas, este novo single será a base de uma colaboração NFT ("non-fungible token", um tipo de ativos digitais) com a empresa de streetwear virtual RTFKT.