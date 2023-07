O anúncio foi feito pela chefe executiva da empresa, Linda Yaccarino, na própria rede social. Numa publicação, a responsável mostrou uma aparente imagem do novo logótipo exibido na lateral da sede da empresa em San Francisco, na Califórnia.

"Luzes. Câmera. X!" escreveu.

Musk também partilhou uma imagem do novo logótipo na sede da empresa - e, quando questionado sobre como os tweets seriam chamados a partir de agora, revelou que passariam a designar-se: "x's".

Recorde-se que esta mudança acontece depois do homem mais rico do mundo ter passado o fim de semana a falar de um possível rebranding da plataforma que comprou em outubro do ano passado por 44 mil milhões de dólares (39,7 mil milhões de euros).

O nome oficial da empresa, Twitter Inc, já tinha sido alterado para X Corp em abril deste ano.