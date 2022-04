Elon Musk pode ser o novo dono do Twitter e ter muitos planos para a plataforma, mas isso não quer dizer que tenha a vida facilitada ou menos dores de cabeça que a atual administração. Nem que seja porque vai ter de lidar com várias nuances. Nomeadamente a União Europeia, que, aliás, até já avisou : “aqui há regras”.

Para “transformar” a rede social. Numa carta enviada a Bret Taylor, presidente do Conselho de Administração do Twitter, Musk fez saber que a “liberdade de expressão é um imperativo social para uma democracia funcional”. Mas chegar à “liberdade de expressão” que pretende perante uma administração é difícil — daí a privatização.

Mas antes de respondermos ao “e agora?” vale a pena fazer um “como é que chegamos aqui”. Porque muito se passou e não são todos os dias que se testemunha uma compra que funciona como carta branca para conversar com 82 milhões de pessoas (no Twitter, Musk é a oitava pessoa com mais seguidores).

Ou seja, estamos prestes a entrar numa Era em que um dos homens mais influentes da planeta Terra e que meteu um carro no espaço acabou de comprar uma plataforma que permite chegar a milhões de pessoas apenas com a ponta dos dedos.

Falou-se em “aquisição hostil” e contra-atacou-se com “comprimidos envenenados”, mas a realidade é que o homem mais rico do mundo acabou mesmo por comprar o Twitter por 44 mil milhões de dólares (ou 54,20 dólares por ação).

