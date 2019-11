Filipe Esteves, FootballISM

O FootballISM é uma plataforma que permite registar todas as informações importantes, de forma rápida. Adaptável e clubes de qualquer dimensão e também a outros desportos coletivos, esta solução ajuda à tomada de decisão por parte dos técnicos. Filipe Esteves, diretor geral da agap2IT, responsável por este projeto, vai estar nesta edição da Web Summit para seguir os temas relacionados com o desporto, mas não só — porque o desporto também envolve a área financeira e até mesmo o desenvolvimento social.

"Na edição Web Summit de 2019 vou seguir a temática da tecnologia aplicada ao desporto e à sua sustentabilidade. É um setor pelo qual a inovação pode ter um impacto significativo e crescente. Desde à user experience da pessoa que assiste a eventos desportivos, às melhorias de performance dos atletas ou a eficácia de gestão de recursos financeiros de clubes profissionais. Estarei atento ao SAP Theatre, que no dia 5 de novembro recebe oradores sobre este tópico e também à área Sports Trade.

Procurarei estar também atento aos key speakers: Ronaldo (Chairman Real Valladolid), pela sua experiência como atleta de alta competição e pelos seus passos como gestor; Javier Tebas (Presidente La Liga), como pessoa que representa uma das Ligas de Futebol que gera mais interesse de espectadores e de investidores; José María Cruz (CEO Sevilla FC), um clube inovador; e Ürgen Griesbeck (Co-founder Common Goal), por representar uma instituição que cria plataformas de desenvolvimento social pela utilização de futebol.

Acredito que esta será mais uma boa edição de partilha de conhecimento, de ideias e de um futuro comum onde a tecnologia terá um papel mais significativo na vida das pessoas e das empresas. Ao longo dos dias estarei no nosso Stand (E140 – Pavilhão 1) a dar a conhecer o BlockBase, uma plataforma inovadora que está a ser desenvolvida pela agap2IT em blockchain e que irá resolver questões de segurança de bases de dados. Daremos também destaque ao FootballISM e ao SportsISM, soluções de SportsTech que estão a revolucionar a performance desportiva de atletas e clubes. No dia 5 de novembro, às 15h30 serei orador no painel Sports For Good, que decorrerá no SAP Theatre, no Pavilhão 3."