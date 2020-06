O “porteiro” surgiu da vontade dos responsáveis de uma empresa de design e produção, de raízes escandinavas mas que está a instalar-se em Portugal, de contribuir para a luta contra o novo coranavírus, que provoca a doença covid-19, explicou à Lusa a representante da empresa em Portugal, Helena Soares.

Criada a ideia, a produção está a ser feita em Portugal e o “porteiro” pode ser instalado em qualquer tipo de maçaneta, evitando contactos com as mãos, disse a responsável.

O dispositivo, simples e em metal lacado, permite a abertura de portas com os braços e na próxima terça-feira o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), recebe gratuitamente para o Serviço Nacional de Saúde um lote de mil kits com o material para instalar o “porteiro”, que diz a responsável se instala em menos de cinco minutos.