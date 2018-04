Uma aplicação móvel e ‘web’ destinada ao acompanhamento de crianças com doenças crónicas vai ser desenvolvida durante os próximos três anos por uma consultora portuguesa, em parceria com empresas de Espanha e França, foi hoje anunciado.

Queremos fazer chegar aos jovens com doenças como asma, diabetes e obesidade uma ferramenta útil e poderosa que permita a monitorização do seu estado de saúde, evitando ao máximo a perturbação da vida diária com deslocações ao médico e internamentos", explica Clara Rodrigues, gestora de projetos na consultora Future Balloons.

Com início oficial no dia 01 de abril, o projeto Tichron decorre de uma candidatura conjunta ao programa Interreg Sudoe, sob a iniciativa do Instituto de Investigação Sanitária IDIVAL, em Santander, Espanha.

O projeto, que numa primeira fase abrange 75 crianças, é suportado financeiramente por fundos comunitários num valor superior a 700 mil euros. Em Portugal, o projeto-piloto vai debruçar-se sobre asma e doenças respiratórias, na França a prioridade será a obesidade infantil e na Espanha os diabetes.

“A médio prazo, estamos a falar no envolvimento de duas mil pessoas, entre os jovens e respetivas famílias", garante Clara Rodrigues, em declarações à agência Lusa, adiantando que "a intenção é criar uma atmosfera positiva junto das crianças e famílias no seu ambiente escolar e quotidiano, bem como facilitar o uso das novas tecnologias no acompanhamento da sua própria saúde".

As ferramentas digitais irão para além da simples monitorização, sendo provável a criação de aparelhos e acessórios que permitam manter uma atualização constante da evolução da doença.

Em Portugal, o Hospital Pediátrico de Coimbra participa como conselho consultivo, "associando-se no sentido de estabelecer uma relação mais forte com os utilizadores dada a sua vasta experiência com pacientes crónicos infantis", explica a consultora.

Fundada em 2010, a Future Balloons é uma empresa de consultoria e investigação na área da tecnologia, com sede na Figueira da Foz e ligações à região Centro. Presta serviços nas áreas de formação e apoio de projetos, desenvolvimento de software e design para a educação e inovação social.