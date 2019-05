O projeto nasceu da frustração do francês Robin Bouvier que, depois de anos a trabalhar como assessor legal para uma organização ambientalista, constatou que a maioria das leis de proteção do ambiente não eram cumpridas e decidiu avançar com algo para melhorar a aplicação das leis de proteção do ambiente na Europa, contou à agência Lusa o responsável pela CybELE, empresa que tem sede na DNA Cascais e que é incubada pelo ESA BIC Portugal.

A ideia inicial passava por criar uma base de dados para desenvolver a ligação entre cidadãos e especialistas na área do direito ambiental, mas, depois de se especializar em Direito do Espaço, encontrou nas tecnologias sensoriais remotas uma "grande ferramenta para melhorar a recolha de provas para as forças de investigação", explicou.

O projeto "implementa um processo de análise de dados completo e único, que melhora a compreensão de uma simples imagem de satélite", frisou o responsável.

"O processamento da imagem é feito à medida dos clientes e permite criar uma ideia visual do tipo de danos ambientais e do seu impacto. Por exemplo, pode ser gerada uma ‘máscara' para sublinhar a presença de desflorestação ou explorações madeireiras ilegais numa região ou para identificar os componentes químicos em derramamentos de petróleo ou outro tipo de poluição de solo", aclarou.

Segundo Robin Bouvier, a tecnologia da CybELE permite poupar dinheiro e tempo usado na investigação dessas provas, bem como na identificação e cálculo dos custos dos danos ambientais provocados, gerando relatórios baseados numa análise de dados de satélites, "escritos de forma precisa e compreensiva para poderem ser provas num contexto de procedimentos judiciais".