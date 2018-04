A tecnologia em desenvolvimento "é uma espécie de 'caixa negra' que garante a máxima rastreabilidade do acesso aos dados mais sensíveis de todos portugueses", em conformidade com o novo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), indica um comunicado divulgado hoje pelo Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS) da UPorto.

De acordo com a nota informativa, embora os sistemas de informação já permitam rastrear a informação, estes possuem, na sua maioria, falhas de segurança que possibilitam a um elevado número de pessoas com acesso aos sistemas informáticos adulterar a informação.

A nova lei da proteção de dados, resultante da implementação de um regulamento europeu que entrou em vigor em maio de 2016, obriga a que as instituições e as empresas tomem medidas no que se refere à proteção da privacidade dos cidadãos, explicou Ricardo Correia, cofundador da HealthySystems, uma 'spin-off' do CINTESIS, que, em parceria com a Agência para a Modernização Administrativa (AMA), é responsável pelo projeto.

Nesse sentido, a equipa está a criar uma solução de auditoria para o Portal do Cidadão, que mantém a informação relativa aos acessos dos diferentes utilizadores aos sistemas de informação "no mais alto nível de segurança", esclareceu o especialista em Informática Médica do CINTESIS.