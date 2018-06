Sete categorias, sete projetos. São eles os vencedores dos prémios Montepio Acredita Portugal. Conheça-os e saiba porquê.

Novos Produtos — Sal Verde

A salicórnia é uma planta halófita comestível que cresce espontaneamente em zonas de sapal e é cada vez mais usada como uma alternativa ao sal. Marisa Ribeirinho descobriu-a quando teve necessidade de encontrar um tema para o estágio de final de licenciatura. Agora, esse projeto cresceu e transformou-se na Sal Verde, que venceu um dos prémios do Acredita Portugal.

A chegada ao concurso não vem desta edição. “Concorremos o ano passado, chegámos só à semifinal. Na altura tivemos críticas construtivas que nos ajudaram. Para nós, isto dos negócios e do empreendedorismo era tudo novo e por isso não passámos dali. Mas decidimos não desistir e ir este ano outra vez. Foi já com muitos upgrades no projeto e com uma equipa de mais pessoas que concorremos este ano ao Acredita. Com três estudantes e três investidores construímos a empresa em abril, mesmo na reta final do Acredita”, conta Marisa.

Este ano, a Sal Verde conseguiu vencer na categoria Novos Produtos. “É uma categoria que mete inovação, que é a nossa cara. Nós somos uma empresa de IDT — Investigação e Desenvolvimento Tecnológico. Houve um grande investimento da nossa parte, mas valeu a pena. Saímos do Acredita Portugal com o trofeu de uma categoria que tanto nos orgulha”.

Contudo, Marisa diz que não esperava ganhar. “Tinha noção da dimensão do concurso. É o maior concurso nacional de empreendedorismo e ter passado à final foi excelente. Nós trabalhamos para ganhar; é como na escola, ninguém trabalha para o 10 mas para o 20. Nós trabalhámos imenso, houve muita dedicação. Chegar à final já fez haver aquele clique do ‘pode ser que consigamos ganhar’”. E venceram mesmo. Agora, é continuar a fazer a diferença na vida das pessoas.

Novas Tecnologias — VR4NeuroPain

Realidade virtual para ajudar à reabilitação de pacientes com dor neuropática. Esta é a proposta do VR4NeuroPain. Nuno Ferreira explica que esta "solução tecnológica interativa tem como objetivo a reabilitação de doentes com dor neuropática em diferentes contextos, que vão desde o ambiente clínico até ao domicílio". A solução combina "óculos de realidade virtual, luvas de feedback háptico com biosensores, que permitem a recolha e análise em tempo real de parâmetros fisiológicos dos pacientes". Mas a inovação não fica por aqui. Também se "recorre à gamificação para ir ao encontro aos interesses ocupacionais de cada um dos pacientes".

Se a ideia surgiu "da necessidade do mercado para este tipo de produtos, além da experiência clínica da equipa e forte espírito empreendedor dos seus membros para o desenvolvimento de produtos com recurso a novas tecnologias", a chegada ao Acredita Portugal também é fruto de muita persistência. "Após termos ficado em primeiro lugar no concurso Santa Casa Challenge no final de 2016 e termos apresentado com sucesso o nosso protótipo no Web Summit em novembro de 2017, decidimos inscrever-nos no Acredita Portugal no início de 2018. Queríamos ter a oportunidade de divulgar o nosso projeto, promovendo também networking com outros empreendedores e investidores, e melhorar o plano de negócios do projeto", conta Nuno.

O orgulho no projeto e a confiança no produto não ficam de lado. "Sabíamos que tínhamos um bom projeto e que se passássemos bem a nossa ideia ao júri do concurso Acredita Portugal 2018 poderíamos ter boas hipóteses de vencer". Por isso, a vitória foi recebida com entusiasmo e o futuro apresenta-se risonho. "O primeiro lugar permite-nos assegurar uma marca de qualidade do nosso projeto perante os parceiros, investidores, instituições e o mercado em geral", refere.

Educação — City Check

O City Check é um jogo familiar que permite ter acesso a vários jogos com conteúdo educacional e contextual sobre os pontos de interesse da cidade que se está a visitar. "Os jogos do City Check são, por exemplo, quizzes, puzzles, jogos de palavras, permitindo assim aliar a diversão ao conhecimento, o que levará a momentos familiares inesquecíveis", explica Tomás Caeiro.

A ideia da app, que está disponível gratuitamente para Android e iPhone, surgiu pela necessidade de fazer um projeto académico. "Fomos desafiados por um professor a encontrar um problema e a resolvê-lo de forma inovadora e que resultasse num negócio. Começámos por observar o comportamento de turistas na cidade de Évora e reparámos que grande parte deles ou estavam perdidos ou aborrecidos com a visita guiada que estavam a fazer", refere.