“Há coisas que o dinheiro não compra e, mais dos que os contactos, as relações que se criam aqui, vão acompanhar-nos”, revela Nuno.

“Com o JUMP vamos direto às pessoas certas, neste ecossistema da música toda a gente diz que faz falta aquilo que estamos a oferecer e por isso estamos muitíssimo motivados”, remata Madalena.

Sobre a relação com o tutor — recorde-se que a cada projeto é associado um profissional da indústria que os acompanha ao longo do programa —, falam num “casamento feliz”. “Sentimo-nos muito apoiados pelo Yvan [Boudillet], fundador da Thelink, alguém muito experiente no meio e que trabalha agora em fazer a ponte entre o meio empresarial, a tecnologia e a música”. “É perfeito para nós”, diz Nuno.

Se fosse hoje, voltavam a inscrever-se no programa que, conta Madalena, descobriram pelo Instagram: “Vi um anúncio e disse ‘Nuno, falta pouco tempo, mas acho que devíamos concorrer’.

“Se eu fosse ao Web Summit e me dessem uma mão cheia de dinheiro, não ia pagar tudo o que estou a receber aqui”, acrescenta.

Outra diferença de certames de tecnologia como o Web Summit, diz Nuno, é que lá “estamos a falar muitas vezes para pessoas ligadas à tecnologia, mas que não percebem, muitas vezes, o que estamos a abordar. Porque estamos a trabalhar para os músicos”.

No entanto, foi na conferência que se realiza desde 2016 em Lisboa que a “grande mudança” no conceito da Faniak aconteceu. Em novembro do ano passado “deparámo-nos com um problema grave, não nosso, mas do mundo inteiro”, conta o português. "Precisávamos de muitos dados, porque trabalhamos com AI, e usávamos a API do Facebook. Com a polémica com a Cambridge Analytica, fecharam tudo”.

“A vantagem de ser uma startup, de sermos mais ágeis e de não termos uma estrutura pesada fez com que parássemos cinco minutos para repensar. E isso fez com que, num espaço de um mês, tivéssemos de fazer muita pesquisa para perceber como é que conseguiríamos ultrapassar esse problema”.

Foi nessa fase que concorreram, já com a nova ideia, ao JUMP. “Sermos aceites no programa foi mais uma validação de que estávamos no caminho certo”.

O JUMP abriu novas candidaturas ao programa de 2020. Na segunda edição, o programa com apoio da Europa Criativa, procura ideias e projetos inovadores na área da indústria musical.