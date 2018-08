#PopeInIreland, #PápaInÉirinn, #WMOF2018 e #FestivalOfFamilies. Estas são as hashtags que, escritas no Twitter, fazem aparecer um emoji do Papa Francisco, sorridente, com a bandeira da Irlanda no fundo, conta o Vatican News.

O Papa chega à Irlanda no dia 25 de agosto para uma visita de dois dias. O itinerário oficial inclui uma reunião presidencial com Michael D. Higgins, uma visita privada a um centro de dia para os sem-abrigo e a celebração de missa no Phoenix Park.

Embora se espere que as multidões sejam substancialmente menores do que as verificadas na visita papal de João Paulo II em 1979, este evento vai ser o primeiro do género na Irlanda a ter uma "conversa" simultânea no Twitter.

Karen White, diretora de políticas públicas do Twitter para a Europa, referiu ao Irish Times que esta visita é um dos "eventos do ano" para a rede social. "É natural que muitas pessoas usem o Twitter para discutir o tempo [do Papa Francisco] aqui. Queremos encorajar todas as pessoas em todo o mundo a participar na conversa no Twitter sobre a visita à Irlanda, então criámos este emoji especial para usarem”, referiu.