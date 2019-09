O bem conhecido Paradoxo de Fermi contrasta a ausência de qualquer evidência da existência de civilizações extraterrestres, com a quase impossibilidade probabilística de elas não existirem de facto. Trata-se de uma forma sofisticada de perguntar "onde está toda a gente?”

Se as leis da Natureza forem as mesmas em todo o Universo não há nenhuma boa razão para acreditar que as condições que levam ao aparecimento de vida e de inteligência apenas ocorreram num local, a Terra. A Equação de Drake permite quantificar estas probabilidades e estimar o número de planetas com civilizações que podem existir numa dada região do universo, digamos a Via Láctea, num dado momento. As estimativas para o número de civilizações que existem na nossa galáxia dão resultados muito díspares que vão de zero a dezenas de milhões.

Um dos termos na Equação de Drake que é mais difícil de estimar é o intervalo de tempo em que as civilizações são detetáveis. Para uma civilização ser detetável por outra é necessário, no mínimo, que tenha desenvolvido tecnologias de telecomunicações como o rádio ou os lasers, cujas transmissões se propagam à velocidade da luz pelo espaço. Em princípio, a tecnologia que permite a deteção destas transmissões surge em simultâneo com a que permite as próprias emissões.

A probabilidade de civilizações surgirem em simultâneo em dois planetas nas proximidades um do outro é baixíssima. Seria necessária uma enorme coincidência para que, ao mesmo tempo que os homo sapiens desenvolviam a escrita, houvesse outra civilização no raio de alguns milhares de anos-luz a lançar os seus primeiros astronautas.

Parece um fosso tecnológico gigante, mas que para a humanidade apenas tomou cerca de 5000 anos, quando as estrelas e planetas têm ciclos de vida de milhares de milhões de anos. Assim, para que várias civilizações existam e sejam detetáveis umas para as outras no mesmo instante de tempo é necessário que a vida inteligente, uma vez surgida, dure vários milhões de anos num estado tecnologicamente avançado.

Isto é precisamente o que indicam as estimativas feitas com a Equação de Drake. Se o tempo médio de vida de uma civilização tecnologicamente avançada for de apenas alguns séculos ou poucos milénios, então é altamente provável que a humanidade esteja sozinha na galáxia e que milhões de outras civilizações já tenham surgido e desaparecido naquilo que se assemelha a um piscar de olhos na escala de tempo cósmica, sem nunca existirem duas no mesmo instante de tempo. Por outro lado, para que um número grande de civilizações exista em simultâneo na nossa galáxia, é necessário que estas permaneçam detetáveis durante, provavelmente, milhões de anos. Recordemos que a humanidade conta ainda apenas com cerca de 5000 anos de registos históricos e pouco mais de 100 anos a difundir algo que possa ser detetável.

Também é verdade que, dentro das nossas limitações tecnológicas, a humanidade já leva 50 anos de esforços mais ou menos sistemáticos na procura de inteligência extraterrestre.