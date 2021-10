O Hospital da Luz Learning Health inaugurou um escape room desenhado por médicos e para médicos – Hospital Getaway - Clinical Escape Game –, que pretende desafiar as equipas a resolver casos clínicos inesperados, críticos ou emergentes.

O "jogo" decorre num ambiente em tudo semelhante ao da rotina hospitalar dos médicos, com a diferença de que na sala do Centro de Simulação do Hospital da Luz, não há doentes a sério. Através de um software de simulação, os participantes podem aceder à história clínica do doente, pedir exames, analisar os resultados, prescrever fármacos e realizar todas as outras tarefas que fariam num contexto real. Além desta abordagem, que potencia o treino do raciocínio clínico, os médicos serão também convidados a “pôr as mãos na massa”, podendo ter de realizar um ou mais gestos clínicos, num dos mais de 100 simuladores disponíveis.

Em cada sessão, um grupo de até cinco médicos terá de garantir os melhores cuidados clínicos, enquanto enfrenta os constrangimentos do terreno na área da saúde. Para sair deste desafio é preciso ter os conhecimentos e competências clínicas específicas, mas também conseguir trabalhar em equipa para ultrapassar os desafios e resolver as armadilhas criadas no cenário do jogo.

O jogo foi desenhado para ser adaptável a várias necessidades de aprendizagem, clínica e não clínica, aos objetivos das organizações e das equipas e pode ser personalizado para eventos de formação específicos. O lançamento desta iniciativa ocorreu durante a 13.ª edição da iMed Conference, um evento onde especialistas, alunos e público em geral podem ficar a par dos mais recentes avanços da Medicina e da Tecnologia.

O centro de Simulação foi desenhado pela Nobox com o apoio da UpHill, duas startups portuguesas dedicadas ao desenvolvimento de metodologias e software para assegurar a qualidade dos cuidados de saúde.

“No caso dos serious games aplicados à educação, o conceito é simples: utilizar os princípios do jogo – como a curiosidade, a competição e os desafios – para proporcionar uma experiência de formação imersiva e envolvente que conduz à aquisição de competências específicas. A aplicabilidade destas metodologias é infinita, uma vez que podem ser desenhadas em torno de qualquer objetivo pré-definido", explica Diogo Silva, médico e cofundador da Nobox.

No final de cada sessão, as equipas recebem um relatório de análise, estruturado de acordo com as competências comportamentais e desempenho clínico observados durante o jogo. “Desta forma, conseguimos entregar a cada pessoa insights úteis para a melhoria das competências comportamentais preponderantes para a prática diária em saúde, mas também uma análise da performance clínica da equipa, comparando aquilo que foi feito com as melhores práticas”, concluiu.

O jogo ficará disponível no Centro de Simulação do Hospital da Luz Learning Health para todas as equipas que quiserem testar e melhorar as suas competências.