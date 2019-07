Apelidada de Spoke, esta plataforma, segundo a HUUB, “gere interações de ponta a ponta, desde fornecedores a clientes finais (B2B ou B2C), em mais de 123 mercados” e, para além disso, “recolhe, analisa e partilha dados estratégicos e personalizados sobre o fluxo de mercadorias e tendências do setor, dotando as suas marcas de informação que lhes permite tomar decisões de negócio mais eficazes”.

Com um percurso iniciado em 2015, a HUUB tomou a indústria de assalto com um modelo de negócio baseado numa plataforma que garante um serviço integrado em toda a cadeia de abastecimento de uma marca.

Este anúncio vem na senda de um ano particularmente bom para a HUUB. Em maio, a empresa portuguesa obteve o financiamento de 1,5 milhões de euros junto da gigante da logística Maersk, concluindo a sua fase de investimento “seed” com um total de 4,35 milhões angariados. Já em julho, foi nomeada para os prémios The Europas Awards — evento patrocinado pela publicação TechCrunch — na categoria “Hottest FashTech Startups”, centrada na área da tecnologia e da moda.

Outro dos destinos deste investimento passa pelo desenvolvimento tecnológico, prevendo a startup continuar a desenvolver a sua plataforma com “uma arquitetura de micro serviços que irá permitir escalar a solução.” Para além disso, a HUUB tem trabalhado para alargar a sua rede de integrações — contando com o apoio de empresas e serviços como o Shopify ou a Maersk —, por forma a “dar resposta às necessidades das suas marcas de moda desde a produção ao envio final”.

Um artigo do parceiro

