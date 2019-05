Trata-se de um dos primeiros projetos da colaboração do ISEC com a UC, no âmbito de um protocolo entre as duas instituições que vai ser assinado na segunda-feira.

"O protocolo vai permitir ao Laboratório de Biomecânica Aplicada do ISEC desenvolver, num patamar científico mais elevado, os projetos que tem em curso nas áreas das próteses ortopédicas e dos instrumentos com sensores para a área da reabilitação", disse o presidente do ISEC, Mário Velindro, citado numa nota enviada à agência Lusa.

O Laboratório de Biomecânica Aplicada do ISEC "tem-se afirmado como uma das unidades mais dinâmicas do ensino superior português a produzir equipamentos com potencial para ser utilizados nas licenciaturas, mestrados e doutoramentos em Medicina", frisa.

No ISEC, "tanto o Laboratório de Biomecânica Aplicada, como a investigação que está a ser desenvolvida no âmbito da licenciatura em Engenharia Biomédica, ramo de Bioeletrónica, estão mobilizados para começar a dar resposta às necessidades instrumentais da Faculdade de Medicina", acrescenta.

As próteses ortopédicas que "o ISEC tem concebido para a área da reabilitação - e que têm sido utilizadas por atletas paralímpicos, como o conimbricense Telmo Pinão para ganhar medalhas -, assim como os instrumentos com sensores para a área da reabilitação, também irão ter, a partir de agora, a possibilidade de serem desenvolvidos num novo patamar científico no âmbito do mesmo protocolo".