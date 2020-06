No último episódio do "Start Now, Cry Later", o podcast da Startup Portugal sobre o ecossistema de empreendedorismo nacional, os temas dividiram-se entre incubadoras, na primeira parte — numa conversa com Tiago Ratinho, da IESEG Paris — e Inteligência Artificial, na segunda parte. O tema da Inteligência Artificial (IA) chegou graças à DefinedCrowd, empresa em ascensão fundada pela portuguesa Daniela Braga e que liderou uma ronda de investimento de mais de 46 milhões de euros. Esta foi a maior soma alguma vez angariada por uma empresa de IA fundada e liderada por uma mulher nos Estados Unidos, um dado impossível de ignorar.

A presença da IA já não é uma novidade para a Startup Portugal, nem para a população em geral, que lida com esta tecnologia na gestão do quotidiano, por via dos computadores, telemóveis e outros dispositivos, em operações tão simples como, por exemplo, a tradução automática de um texto, o apoio ao cliente automático em chats online, as aplicações de saúde.

É também um dos temas mais prementes da ficção científica, que mediatizou esta tecnologia através de livros e filmes como “Eu, Robô” (inspirado no livro homónimo de Isaac Asimov), “2001: Odisseia no Espaço”, ou mesmo a série “Exterminador Implacável”. Todos estes títulos levantam a mesma questão: quais os limites da IA?

Enquanto a singularidade tarda (momento em que os computadores se tornam totalmente independentes dos humanos), as fronteiras entre espécie humana e as máquinas parecem estar cada vez mais diluídas, e a IA vai acontecendo cada vez mais numa área que vemos como particularmente humana: a das artes.

Um dos mais prementes exemplos surgiu em 2016, quando a Universidade de Delft, nos Países Baixos, se juntou à Microsoft e ao ING para continuar o legado de Rembrandt Van Rijn — sim, o malogrado pintor holandês do século XVII. Através de um processo de aprendizagem detalhado, o The Next Rembrandt — nome que se deu à IA criadora de arte neste projeto — analisou profundamente a técnica de pintura de Rembrandt, desde a forma como o pintor aplicava o pincel sobre a tela até ao tipo de personagens que escolhia ilustrar. A máquina conseguiu criar quadros que respeitam integralmente o trabalho e as técnicas do artista. O resultado são novos quadros pintados por uma máquina moldada por Rembrandt de forma póstuma e, consequentemente, a continuação do seu trabalho quatro séculos depois.

Também na música, que já não é adversa à digitalização, a IA está a tomar um papel preponderante. O caso mais singular será o da artista Holly Herndon, norte-americana radicada em Berlim que desenvolveu a Spawn, o seu "bebé algorítmico" que contribuiu para a criação de “Proto”, álbum que lançou em 2019. Spawn e “Proto” foram o objeto da sua tese de doutoramento pelo Center for Computer Research in Music and Acoustics, da Universidade de Stanford, na Califórnia (EUA).

Também neste caso, a Spawn passou por um processo complexo de aprendizagem, tendo “ouvido” e processado música de vários colaboradores de Herndon e assimilado vozes de várias pessoas que passaram pelo estúdio da norte-americana. A Spawn, tendo sido "apadrinhada" por cada um destes colaboradores, começou por criar modelos sónicos inspirados em cada um deles, que resultaram em canções do disco. Por ora, Spawn ainda é jovem e não se encontra preparada para dar concertos, mas o seu processo de formação continua, com a artista e os seus colaboradores a recolherem, em concerto, sons e interações com a audiência que servirão para um próximo passo: um concerto dado por uma inteligência artificial.