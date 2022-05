Fã de wraps e burritos, o grupo de estudantes de engenharia química e biomolecular da Universidade Johns Hopkins passou meses de volta do protótipo da "Tastee Tape", uma "fita cola" orgânica, fibrosa e comestível, capaz de garantir que os ingredientes se mantêm dentro do embrulho — no momento de ser cozinhado e depois durante o consumo.

