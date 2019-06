Em entrevista à agência Lusa, Duarte Dias, investigador do INESC TEC, explicou que as três tecnologias, já patenteadas, foram desenvolvidas no âmbito do ‘Vital Responder to Market Project’ (VR2Market), um projeto que termina este mês e que juntou investigadores portugueses e americanos.

As três tecnologias, internacionalizadas de acordo com o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), foram desenvolvidas no âmbito do Programa Carnegie Mellon-Portugal e, segundo o investigador, visam “a monitorização” dos profissionais que operam em ambientes de risco ou cenários perigosos, tendo sido já testadas em bombeiros e controladores de tráfego aéreo, por exemplo.

Segundo Duarte Dias, o primeiro dispositivo a ser desenvolvido pela equipa foi o ‘Medical device with rotational flexible electrodes’, uma ferramenta que, incorporada nos profissionais, permite adquirir o sinal fisiológico de cada um e, assim, fazer um eletrocardiograma.

“Conseguimos adquirir o sinal mesmo em cenários difíceis, o que normalmente não acontece porque são sinais de diagnóstico médico em que a pessoa está parada. Através de um pequeno ajuste conseguimos adquirir estes sinais com maior fidedignidade”, disse o investigador do Centro de Investigação em Engenharia Biomédica do INESC TEC.