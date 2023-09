Kaiann Drance, vice-presidente de Marketing da Apple, descreveu o novo iPhone 15 ($799 PVP para os EUA) e o 15 Plus ($899, PVP para os EUA) como próximo do “mágico” e com funcionalidades mais úteis para o utilizador.

O display chega aos 2000 nits, permitindo melhor visibilidade à luz do dia e vem com dois tamanhos: 6,1 polegadas e 6,7 (na versão Plus). Ambos os modelos são de alumínio e arredondados. A câmara, “mais avançada”, vem com 48 MP no sensor principal, com um HDR inteligente integrado, e com uma câmara de telefoto de 12 MP.

O iPhone 15 vem com o Chip A16 Bionic, GPU 5 CORE e CPU 6 CORE perfeitos para jogos e vídeo streaming em 4K.

Uma das funcionalidades novas chama-se “encontra o teu amigo”. O iPhone tem a capacidade de encontrar os amigos em locais com muita gente. Ainda em locais barulhentos, o novo iPhone está equipado com “cancelamento de ruído” circundante com tecnologia AI, o que significa que o telefone aprende com o ruído circundante através de machine learning e ajusta o som durante a chamada, isola o ruído circundante e permite as melhores condições de som entre quem chama e quem recebe o telefonema.

Outra capacidade no novo modelo é a localização via satélite, ideal para saber onde está mesmo sem acesso à rede.

CUPERTINO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 12: An attendee looks at the brand new Apple iPhone 15 during an Apple event on September 12, 2023 in Cupertino, California. Apple revealed its lineup of the latest iPhone 15 versions as well as other product upgrades during the event. Justin Sullivan/Getty Images/AFP JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP créditos: Justin Sullivan/Getty Images/AFP JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A próxima geração do iPhone 15, incluindo o Pro ($899 PVP para o EUA) e o Pro Max ($1099 PVP para os EUA), é a que tem a tão falada alteração. Mas antes de falarmos na diretiva que levou a Apple a um "braço de ferro" com a UE, algumas especificações das versões Pro.

Para falar sobre o modelo Pro, Greg “Joz”, SVP production team, apresentou o modelo titânio, mais leve e mais resistente. O “vidro mais resistente de sempre” e dois tamanhos 6,1 e 6,7 polegadas, disse.

Isabel Yang, especialista em materiais dos produtos Apple, acrescentou que o modelo “Pro Titanium”, mais avançado, leve e resistente, vem com quatro cores: titanium preto, titanium prateado, titanium azul e titanium natural. “A moldura pode ser substituída”, facilitando casos de "reparações", concluiu a engenheira.

Outra grande novidade neste modelo é o botão lateral que lança a câmara ou o gravador para tirar notas de voz, no momento.

O iPhone 15 Pro vem equipado com o Chip A17, GPU 6 CORE e com o USB-C, versão 3. É aqui que a Apple se refere ao USB-C sem precisar que o mesmo substituiu a porta Lightning, mas dando destaque à outra funcionalidade que sempre teve, a capacidade de transferência de ficheiros, mas três vezes mais rápida com a inclusão do USB 3.

"A USB-C tornou-se um padrão aceite em todo o lado. Por isso, trazemos o USB-C para o iPhone 15", disse Kaiann Drance, vice-presidente de marketing.

Seguindo a diretiva aprovada pela União Europeia, o novo iPhone 15 vem agora com a porta de carregamento USB-C, o que significa que vai ser possível carregar a bateria com carregadores universais.

Uma das medidas introduzidas pela UE no sentido de reduzir cabos e carregadores de equipamentos eletrónicos pequenos como altifalantes portáteis, smartwatches, auscultadores, tablets ou telemóveis.

Segundo os especialistas em tecnologia, a alteração nos novos iPhone quebra o mote da empresa em manter um circuito fechado entre os utilizadores Apple. Circuito esse que rendia milhões de euros à marca com a venda de acessórios próprios.

Apesar de já o ter feito nos iPad e nos Macbook, a empresa tem resistido em retirar o carregamento lightning dos seus telemóveis, “sem dúvida a maior perturbação no design do iPhone desde há vários anos”, não sendo, contudo, “uma mudança demasiado dramática”, considerou um analista à CNN.

Em outubro do ano passado, a UE aprovou a diretiva que torna mandatório o carregamento de todos os dispositivos eletrónicos pequenos através da porta USB-C. Só em 2020, foram vendidos mais de 420 milhões de equipamentos eletrónicos na União Europeia. Cada consumidor possui em média três carregadores diferentes e utiliza pelo menos dois. Segundo os dados divulgados, a UE tem registado todos os anos cerca de 11 mil toneladas de lixo eletrónico.

O objetivo da diretiva é reduzir o impacto ambiental na produção de carregadores e cabos, tornando possível a utilização de um carregador universal em todos os equipamentos. Desse modo, a partir de 2024, as marcas que queiram comercializar dispositivos como telemóveis, tablets ou auscultadores na União Europeia, devem equipá-los com a tecnologia USB-C.

“Através da porta USB-C pode transferir imagens diretamente para o seu Mac ou vídeos para um disco externo”, disse ainda Joz, no lançamento desta terça-feira.

Novos Apple Watch

O evento transmitido para todo o mundo hoje de tarde através do site oficial da marca começou com o anúncio de novos modelos Apple Watch, mas antes, Tim Cook falou do feedback positivo obtido com as novas introduções nos macbooks e dos óculos Apple Vision Pro, “estamos no caminho para o lançar no próximo ano”, disse Cook.

Sobre o Apple Watch, tal como esperado, a nova geração dos relógios vêm com novas funções para serem utilizadas no dia-a-dia. Com chip próprio, o Apple Watch Series 9 está equipado com “o chip mais poderoso até à data”, o S9 é 30% mais rápido do que os modelos anteriores. O novo modelo terá uma autonomia de até 18 horas e pode transferir ficheiros entre relógios, bastando para isso aproximá-los.

O Apple Watch S9 vem com um display avançado de até 2000 nits (brilho) e com novos comandos através de gestos. O chamado “duplo toque” (Double Tap), pode atender e terminar uma chamada bastando tocar duas vezes os dedos. O mesmo gesto também começa o cronómetro e dá ainda para tirar fotos.

O S9 é anunciado como sendo “produzido com materiais sustentáveis” e será comercializado na versão dourada, grafite e prateado.

Também na série dos relógios, a Apple anunciou o Ultra 2 com um display de até 3000 nits (brilho) e 36 horas de autonomia. O modelo apresenta altitude em tempo real e a cor do display altera automaticamente. A frequência GPS é mais precisa dando maior informação na prática de atividades desportivas. “O Ultra 2 foi desenhado para os extremos”, disse Diedre Deschamps, engenheira da Apple.

O custo rondará os 799 dólares para o Ultra 2 (preço de lançamento nos EUA).

A terminar a transmissão que não foi em direto, Tim Cook, destacou a nova "ilha dinâmica" e as novas funções da câmara dos iPhones 15, bem como a construção em titanium dos modelos Pro, classificando-os como “os mais avançados” fabricados até hoje, disse Cook destacando ainda o lançamento de modelos low-cost com iPhones a custar desde 499 dólares (nos EUA).

Os novos modelos entram em pré-encomenda na sexta-feira e deverão chegar ao mercado no dia 22 de setembro.