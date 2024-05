Em comunicado, aquele instituto realça que o novo curso de doutoramento, aprovado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), é um dos quatro doutoramentos que submeteu e faz parte “de um lote” de seis doutoramentos que o Politécnico do Porto submeteu à aprovação da A3ES.

“Este é um marco muito importante no percurso do ISEP, uma instituição centenária e muitas vezes pioneira no ensino em Portugal. A realização deste doutoramento, o primeiro do país nesta área de saber, vem comprovar a excelência deste instituto em prol do conhecimento, inovação e progresso na área da engenharia”, refere no texto a presidente do instituto, Maria João Viamonte.

Segundo o ISEP, aquele programa doutoral, “único no país”, visa “fornecer uma formação científica avançada dos fundamentos da Inteligência Artificial e capacitar na Conceção e Desenvolvimento de Sistemas Inteligentes que permitam resolver problemas complexos em Empresas e outras Organizações, contribuindo para o desenvolvimento da Sociedade, tendo sempre em conta aspetos éticos e sociais”.

O doutoramento em Inteligência Artificial e Engenharia de Sistemas Inteligentes terá início em setembro e, realça o ISEP, insere-se no lote dos primeiros doutoramentos a serem oferecidos por institutos politécnicos em Portugal.

A Lei nº 16/2023 de 10 de abril abriu a possibilidade de os institutos politécnicos lecionarem programas de doutoramento nas áreas onde possuem Unidades de Investigação avaliadas como “Muito Bom” ou “Excelente” pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).