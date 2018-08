A izibeach App é um motor de busca de praias e concessões que se propõe facilitar o processo de reserva de sombras de praia.

A izibeach é uma App (Android e iOS) que facilita a pesquisa de praias e concessões, permitindo que, tanto bares de praia como indústria hoteleira com sombras para alugar, se liguem instantaneamente a visitantes.

Os utilizadores através da App podem consultar todas as informações de interesse das praias e concessões listadas: descrição, fotografias, eventos, serviços, horários e, ainda, o tempo e as condições do mar.

Segundo os promotores do projeto, as principais vantagens para as concessões de sombras de praia são a possibilidade de terem maior visibilidade e acesso a mais um canal de comunicação e divulgação junto do seu público actual e potencial e, ainda, tornarem o processo de aluguer da sombras mais atrativo e moderno.

A empresa nasceu em 2017 pelas mãos de Inês Relvas. A fundadora é Licenciada em Engenharia e Gestão Industrial pelo Instituto Superior Técnico (IST) e tem mestrado em Finanças pela Queen Mary University of London, contando no seu CV com experiências na Reagro e na Everystay, enquanto content manager.