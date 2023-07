A MEO irá controlar toda esta operação através de dois "War Rooms", o principal localizado no edifício da Altice em Linda-a-Velha e outro in loco, num dos espaços da JMJ, no Parque Eduardo VII.

O SAPO24 esteve presente na apresentação do 'War Room' principal, onde falaram os principais responsáveis desta operação logística.

José Pedro Nascimento, Diretor de Engenharia e Operações de Rede sublinhou que "este é um evento singular em Portugal, até hoje nunca houve nenhum evento que reunisse tanta gente em tão pouco tempo numa cidade", algo para o qual a MEO pensa estar preparada tendo em conta a experiência com anteriores operações, nomeadamente a Web Summit, Festivais de Música e anteriores visitas do Papa a Portugal.

O responsável acrescentou que "a Altice Portugal tem um grande know-how e competência na organização destes grandes eventos em termos de comunicações, que são um fator essencial para que tudo possa correr bem".

Para este evento, foi necessário reforçar de forma integral a rede móvel, em especial nos recintos onde se vão encontrar mais pessoas durante a JMJ, como, por exemplo, a Sede da JMJ, Convento do Grilo, Parque Tejo, Parque Eduardo VII, Pavilhão Carlos Lopes, Universidade Católica, Colégio Pedro Arrupe, Jardim Vasco da Gama, Fátima e Passeio Marítimo de Algés.

Foram ainda integradas dezenas de estações de rede móvel temporárias e dedicadas a este evento. De acordo com o que foi transmitido nesta apresentação, só no Parque Tejo foram colocadas 25 estações-base, no seu conjunto com capacidade superior à cidade de Coimbra.

A estas instalações junta-se a disponibilização de milhares de pontos de acesso WiFi para suporte das operações, de jornalistas, entidades oficiais, autoridades e forças de segurança e socorro. Foram também instalados 80 quilómetros de fibra.

A vigilância em ambas as salas "War Room" será feita 24 horas por dia, numa operação que envolve 300 colaboradores MEO, 200 dos quais de áreas técnicas.

Nestes locais existem já controlos e dashboards que permitem que as equipas façam diagnósticos imediatos e atuações sobre situações de risco, podendo ser feita de forma remota ou envolvendo equipas no terreno.

José Pedro Nascimento destacou que também irá existir uma operação mais pequena em Fátima, algo que a Altice já fez em outras visitas do Santo Padre, "algo para o qual estão preparados".

Artur Costa, Diretor de Operações de Cliente, também presente nesta apresentação, divulgou que "este é um exercício que a MEO está a fazer há cerca de um ano, com mais algum tempo de preparação".

A MEO é ainda responsável por todos os conteúdos digitais da JMJ, nomeadamente a App TV MEO - JMJ app TV, que disponibiliza conteúdos da jornada aos clientes MEO desde o momento do anúncio da escolha de Lisboa como cidade organizadora, a App Lisboa 2023, a aplicação oficial da JMJ desenvolvida pela Bliss Applications, e o Site JMJ 2023.

Questionados sobre a diferença entre este evento e outros já realizados em Portugal no que diz respeito a Telecomunicações, como a Web Summit, José Pedro Nascimento explicou que: "A grande diferença é que a Web Summit está localizado num local com uma grande componente de WiFi e também rede móvel, e este é um evento completamente diferente em número".

Como retrospetiva, o responsável contou que, tendo trabalhado na Jornada do Rio de Janeiro, classifica esta como algo que "não tem nada a ver", tendo em conta que "o perfil do utilizador em 10 anos mudou completamente, sobretudo no que diz respeito à utilização da Rede Móvel e WiFi".

Acrescentou ainda que existe uma dificuldade acrescida na JMJ 2023, que é o facto de "não conseguirmos caracterizar o perfil das pessoas que vêm à jornada, sendo que se está mais habituado a outro tipo de eventos em Portugal, como festivais de música, jogos de Futebol, Fátima", porém estão preparados.

A sala de Linda-a-Velha foi escolhida por uma questão de facilidade de acesso tendo em conta as dificuldades de mobilidade no dia das jornadas, sendo que normalmente este tipo de operações acontecem no edifício da MEO na Avenida Fontes Pereira de Melo.

Quanto ao tráfego esperado, "foram feitas simulações de tráfego baseadas na presença de 1 milhão e meio de peregrinos no Parque Tejo e 800 mil no Parque Eduardo VII", segundo o Diretor de Engenharia e Operações de Rede, sendo que foi assumido um perfil de tráfego digital semelhante ao que existe normalmente em Fátima, ou seja, os peregrinos usam mais o telemóvel enquanto não estão a ouvir as cerimónias.

No que diz respeito a situações de emergência, a MEO vai estar coordenada com os serviços de emergência, com o envolvimento da ANACOM, e existem um conjunto de cartões telefónicos considerados prioritários e programados pelos sistemas para terem prioridade sobre qualquer outro número.

Sobre a segurança das redes, Artur Costa destacou que vão estar em prática nestes dias várias logísticas de cibersegurança, tendo em conta que estes eventos "são muito aliciantes para ataques quer à própria entidade quer às entidades que dão suporte à mesma, nomeadamente em termos de segurança, algo que a MEO está a assegurar e é previsível".

Além desta colaboração, a MEO vai ainda ter 60 voluntários, colaboradores e famílias a ajudar no evento, e que começaram já a participar desde o dia 23 de julho e ficarão até ao dia 7 de agosto.