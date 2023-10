Numa publicação na rede social X, a empresa comunicou que Maher vai substituir Paddy Cosgrave na liderança da conferência tecnológica. A administração anunciou também que nomeou Damian Kimmelman como administrador não executivo. Kimmelman foi co-fundador de diversas empresas e organizações nos Estados Unidos da América e na Europa, incluindo a startup Batelle e a organização sem fins lucrativos FoundersPledge.com.

"A Web Summit junta e liga milhares de inovadores de todos os cantos do mundo", afirmou Maher num vídeo divulgado na rede social X.

No site da Web Summit, Maher escreveu pela primeira vez como CEO da conferência tecnológica, afirmando que a conferência é um lugar para "as mais pequenas empresas em fase de arranque e para os maiores nomes conhecidos, todos se cruzarem nos mesmos espaços, estabelecendo ligações através da colaboração ou desafiando o status quo. É um local onde ideias frescas encontram oportunidades relâmpago numa garrafa e onde a sabedoria estabelecida recebia uma nova audição. Um lugar que se vê a tecnologia não apenas como uma indústria, mas como uma força que transformava os negócios, a política e a sociedade".

Maher também fez referência ao pedido de desculpas de Paddy Cosgrave, que foi o centro das atenções nas últimas semanas depois de declarações polémicas sobre o conflito entre Israel e o Hamas.

Recorde-se que depois de ter rebentado o conflito na Faixa de Gaza, o fundador do evento, Paddy Cosgrave, fez um post, entretanto apagado, na rede social X (antigo Twitter), onde partilhou um gráfico que comparava o número de mortes de palestinianos e israelitas de 2008 a 2023, afirmando estar “chocado com a retórica e as ações de tantos líderes e governos ocidentais, com exceção em particular do governo da Irlanda”, país de onde é natural.

“Os crimes de guerra são crimes de guerra, mesmo quando são cometidos por aliados e devem ser denunciados pelo que são”, escreveu Cosgrave.

Após estes comentários, o embaixador de Israel em Portugal, Dor Shapira, anunciou o boicote à conferência. Depois, no site da Web Summit, Cosgrave pediu desculpas, explicando que condena "sem reservas o maléfico, repugnante e monstruoso ataque de 7 de outubro do Hamas. Apelo também à libertação incondicional de todos os reféns. Como pai, estou profundamente solidário com as famílias das vítimas deste ato terrível e lamento todas as vidas inocentes perdidas nesta e noutras guerras".

Depois desta fase mais conturbada, Maher afirmou que a conferência entra agora "na próxima fase. Estou muito contente por anunciar que me juntarei à Web Summit como CEO porque acredito que a missão desta é conectar pessoas e ideias que mudem o mundo. A nossa tarefa neste momento é retomar o foco naquilo que fazemos de melhor: facilitar a discussão entre todos os envolvidos no mundo tecnológico", afirmou Maher no site da Web Summit.

Katherine Maher, de 40 anos, é natural de Wilton, no Connecticut, Estados Unidos da América. Trabalhou no Banco Mundial e na NICEF, sendo que anteriormente liderou a Fundação Wikimedia, a organização sem fins-lucrativos que sustenta a Wikipédia.