Passados cerca de seis anos desde o seu lançamento internacional, o TikTok continua a ser uma das aplicações mais consumidas a nível global, mas a sua adoração generalizada alterou-se bastante nos últimos meses. Um pouco por todo o mundo, iniciou-se um processo para banir o TikTok de dispositivos de funcionários governamentais, à medida que aumentam as preocupações relativamente à privacidade e segurança da aplicação de origem chinesa.

A 23 de março, o CEO do TikTok, Shou Zi Chew, testemunhou perante o Congresso Americano para responder a diferentes preocupações relativas à aplicação, nomeadamente as de segurança nacional. Ao longo de cinco horas, Chew negou qualquer partilha de dados ou ligações com o Partido Comunista Chinês e argumentou que a plataforma estava a fazer todos os possíveis para garantir a segurança dos seus utilizadores. Contudo, o seu esforço revelou-se insuficiente visto que não conseguiu o apoio de nenhum membro do Congresso, o que se traduziu na proibição da aplicação em dispositivos governamentais oficiais.

A proibição já conta com o apoio do Canadá, Reino Unido, Noruega, Países Baixos, França, Estónia, entre outros. O TikTok tem cerca de 150 milhões utilizadores mensais ativos americanos e tem enfrentado um escrutínio contínuo por parte de funcionários governamentais devido ao receio de que os seus dados enquanto utilizadores possa ficar na posse do governo chinês.

créditos: Lemon8

Uma nova app é a solução?

Chama-se Lemon8 e tem o objetivo de competir com o Instagram (com muito Pinterest pelo meio).

Lemon8 é uma plataforma de partilha de vídeos e fotografias que responde ao interesse dos utilizadores por comida, beleza, bem-estar, viagens e toda a área de lifestyle no geral. A aplicação não é nova, mas teve agora um reforço de investimento por parte da ByteDance (dona do TikTok) como uma espécie de plano B caso algo aconteça com o seu principal negócio. Para já, a ideia é crescer nos EUA e, neste momento, a aplicação está no top da App Store para aplicações de lifestyle, o que representa um grande salto, visto que esta nunca tinha alcançado o Top 200 Overall Charts nos EUA.

O Instagram começou com a ideia de publicar momentos espontâneos, mas rapidamente criou-se uma necessidade de captar fotografias perfeitas que obviamente não advêm de momentos desprevenidos. Os utilizadores estão conscientes de que a maioria dos conteúdos do Instagram são editados ou até mesmo encenados de alguma forma, o que chegou a afastar algumas pessoas da aplicação.

O conceito apresentado pela Lemon8 é que aqueles que gostam de conteúdos estéticamente agradáveis e cativantes podem encontrá-los nesta aplicação, sem nenhuma da encenação e ilusão que existem atualmente no Instagram. Quando os utilizadores criam uma conta nova devem escolher alguns dos seus interesses, algo que também acontece no TikTok. Isto porque ambas as aplicações têm uma página geral feita "para si" (for you page), mas são essas as únicas semelhanças entre as aplicações. Existe uma barra que separa cada interesse, permitindo aos utilizadores alternar entre diferentes tipos de criadores e tópicos. É uma aplicação de partilha de vídeos e fotografias, cujos principais tópicos de tendências e partilhas são a moda, beleza, alimentação, bem-estar e viagens e em cada tópico são dadas sugestões de conteúdos do mesmo género que o utilizador possa gostar.

Esta é uma nova oportunidade para o mercado crescente dos influenciadores, principalmente nas áreas anteriormente referidas, que são das mais pesquisadas entre os utilizadores mais jovens. A aplicação tem uma função adicional de permitir a identificação das peças de roupa dos influenciadores, deixando informação extra sobre onde foram compradas e quanto custaram. Nesta ótica, a Lemon8 é bastante semelhante ao Instagram tendo em conta que o conteúdo partilhado tem como um dos principais objetivos influenciá-lo a comprar algo e vender uma ideia de estilo de vida semelhante com a dos influenciadores.

Como é que está a ganhar popularidade?

Ao longo do último mês, a ByteDance tem estado a apostar na Lemon8 e no seu posicionamento nas redes sociais americanas. A aplicação foi lançada nos EUA e no Reino Unido em fevereiro, depois de um primeiro lançamento no Japão em 2020 e noutros países como o Vietname, Malásia, Tailândia e Singapura.

A campanha está a ser feita de diferentes formas. Um história recente do The New York Times confirma que a Lemon8 está a pagar a influenciadores para publicarem na aplicação cerca de 10 posts por mês, com descrições de pelo menos 150 palavras e ainda um carrossel que contenha entre 3 e 10 fotografias. Estas diretrizes foram estipuladas para aumentar o relacionamento de potenciais utilizadores com a aplicação. Com a ajuda da aplicação irmã, o hashtag #lemon8 já tem mais de 2.4 mil milhões de visualizações no TikTok e dezenas de vídeos de criadores a descrever a aplicação como um cruzamento entre o Pinterest e o TikTok.

A Lemon8 já conta com cerca de 16 milhões de downloads desde o seu lançamento, sendo que conta com o Japão como o seu maior mercado, porque apesar do foco que está a ter agora no público americano, a aplicação ainda conta apenas com cerca de 4.25 milhões de utilizadores ativos nos EUA. Isto deve-se, em parte, à preocupação de muitos relativamente à promoção da aplicação, enquanto o TikTok está a sofrer tanto escrutínio público.

Como a maior parte das redes sociais, tanto o TikTok como a Lemon8 permitem às pessoas criar conteúdos que servem diferentes tipos de audiências. A Lemon8 inclina-se mais para o marketing de influenciadores, daí existir uma maior semelhança e concorrência com o Instagram. Os criadores no TikTok têm normalmente um nicho mais específico e têm a capacidade de convencer a sua audiência de que o seu conteúdo é mais natural, muito devido ao formato em vídeo.

É visível que a ByteDance pretende aumentar a sua área de influência pelos vários formatos de redes sociais, enquanto garante uma visão positiva da sua marca face às questões que têm sido levantadas nos últimos tempos. Apesar da aplicação ainda não estar disponível em Portugal, a aposta que está a ser feita na Lemon8 tem como objetivos assegurar a capacidade da ByteDance enquanto empresa mãe, expandir o domínio da empresa para outros setores das redes sociais e criar competição com o Instagram, o que poderá levar à eventual aposta no mercado português.

Posto isto, não existe nenhuma data concreta para o lançamento da aplicação na Europa e parece ainda cedo para decidir o futuro da aplicação fora do mercado asiático, onde já está a ter alguma adesão. Será que perderam o momentum? Será que a crise com o TikTok está a abafar o potencial da Lemon8? As únicas certezas que temos para já é que, apesar das proibições impostas em relação ao TikTok em dispositivos governamentais, os utilizadores continuam a surgir e a dedicar-se à aplicação, mas isto não quer dizer que não haverá espaço para uma nova app nas nossas vidas.