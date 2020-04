Em tempos de crise, a colaboração é um ingrediente fundamental para a perseverança. Mais do que dizer que estamos todos juntos nisto, há que passar das palavras às ações, e um exemplo disso é a plataforma que a OutSystems criou para a Área Metropolitana de Lisboa (AML).

Especialista em ferramentas low-code — uma forma de programação de software mais intuitiva e eficaz — a OutSystems desenhou a “AML - Plataforma de Gestão Integrada (AML - PGI)” para permitir que os 18 concelhos que compõem a AML possam colaborar entre si na partilha de materiais necessários no combate à Covid-19.

Segundo fonte da OutSystems, o projeto nasceu no âmbito do programa “COVID-19 Community Response Program", no qual a empresa tem recolhido ideias propostas para criar projetos de combate à pandemia. “Uma delas veio da Câmara Municipal de Lisboa, do gabinete do vereador Miguel Gaspar, tendo como objetivo perceber como é que poderíamos melhorar a mobilidade e o transporte de bens essenciais dentro dos municípios da AML."

De acordo com a empresa, esta plataforma contém um “marketplace”, uma secção onde cada município integrante da AML pode “gerir, catalogar e pesquisar todos os produtos, equipamentos e serviços que disponibiliza, partilhar medidas implementadas, executar operações de reforço e resgate do seu próprio stock e ainda solicitar que lhes sejam cedidos recursos das autarquias vizinhas, com alertas automáticos sobre a disponibilidade de determinados recursos”.

Destinada apenas para uso de responsáveis municipais, e não para o público em geral, a “ideia é que todos os municípios insiram informação acerca de todos os produtos, equipamentos e serviços que têm disponíveis e que consigam partilhar entre si esses recursos”, refere a fonte da empresa.

A título de exemplo, “se o município de Mafra têm disponíveis gel desinfetante, máscaras e barreiras, e Cascais ou o Seixal necessitem desses recursos, esses municípios podem indicá-lo e pedir a partilha desses bens”, refere a empresa.