O 'Living Lab' da Indústria do Futuro vai permitir a criação de uma plataforma de colaboração no domínio da transformação digital, integrando o projeto do Parque de Ciência e Inovação, tendo em vista o desenvolvimento do tecido tecnológico e industrial, refere o Município em nota de imprensa.

Segundo a autarquia liderada por Cidália Ferreira, este laboratório vai permitir potenciar ganhos para a indústria decorrentes da aplicação de tecnologias de ‘big data’, ‘IoT’, conectividade 5G, computação de alto desempenho e modelos de negócio em ‘Cloud’.

O 'Living Lab', "com projeção regional, no âmbito do "iMade - Parque de Ciência e Tecnologia da Marinha Grande", que se encontra em fase de formalização e que resulta de uma parceria entre o Município, o Politécnico de Leiria, o Centimfe, a Cefamol e a Incubadora de Empresas OPEN, será, sem dúvida, determinante para o reforço do perfil de liderança tecnológica que a Marinha Grande assume e deseja consolidar", adiantou Cidália Ferreira citada numa nota de imprensa.