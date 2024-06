O Salesforce UK AI Centre, localizado no edifício Blue Fin de Londres, representa o mais recente voto de confiança da Salesforce no Reino Unido onde, no ano passado, se comprometeu a investir 4 mil milhões de dólares em inovação e crescimento em IA, ao longo de cinco anos.

Como parte integrante deste foco, a Salesforce Ventures investiu mais de 200 milhões de dólares em empresas do Reino Unido, incluindo a AutoGen AI, o principal mecanismo de redação de propostas de IA no mundo, e o Eleven Labs, o gerador de texto para fala e voz de IA.

“A IA tem potencial para impulsionar um grande crescimento para as empresas no Reino Unido – com a previsão de que o mercado do Reino Unido em IA atinja mais de mil milhões de dólares até 2035. Para concretizar esta oportunidade, os especialistas líderes da indústria devem trabalhar em conjunto para desenvolverem soluções inovadoras e superar obstáculos”, explica Zahra Bahrololoumi , CEO, Salesforce UKI.

“Ao localizarmos o nosso primeiro centro de Inteligência Artificial em Londres, estamos a enviar uma mensagem clara aos clientes e parceiros sobre a IA: estamos profundamente empenhados em trabalhar em estreita colaboração para que possam colher os frutos desta tecnologia transformadora, garantindo ao mesmo tempo que é uma força para o bem."

A companhia quer "garantir que a força de trabalho do Reino Unido esteja equipada com as competências necessárias para assumir estas funções" e saliente que "será vital proporcionar as oportunidades de formação adequadas". Organiza o primeiro evento gratuito, AI Now Tour, a 18 de junho.

O AI Now Tour vai equipar mais de 100 programadores e trabalhadores administrativos de todo o setor com as competências necessárias para construírem a próxima geração de aplicações de IA generativas. O evento terá um programa contínuo e vai "formar 100 mil programadores em todo o mundo".